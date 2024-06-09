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幫老大「加工」66份郭台銘連署書 未領分毫還被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘去年計畫參選總統，高雄金姓賭場負責人指示黃姓幹部協助，黃男從認識的當鋪業者取得個資後，找來吳姓女友、吳姓好友「加工」，結果因賭場被檢警查獲，3人偽簽連署書的犯行也曝光，金男因查無對價，成功脫身，吳男等3人則被依違反個資法判刑3至4月，得易科罰金。

高雄檢警去年11月偵辦賭博案件，發現涉案的黃姓男子蒐集大量身分證，向上追查後，發現黃男受金男指示，要求交出30份郭台銘連署書，而取得的身分證資料，則用於加工郭台銘連署使用。

檢調查出，黃男取得的身分證資料，是由吳姓女友、吳姓好友從認識的當鋪業者或其他管道取得，3人分工將民眾的身分證照片電子檔利用小畫家裁切，讓身分證符合連署書格式，之後偽簽連署人姓名及戶籍地址。

檢方調查後，黃男共取得116人個資，被查獲前已完成66份連署書「加工」，不過因查無金男與郭董陣營有聯繫，也無任何對價關係，金男也未提供現金給黃男協助連署，未觸犯總統副總統選罷法規定。

最終僅認定黃男、吳女、吳男違反個資法，偵結將3人起訴，金男則因查無指示黃男偽造等事證，偵結處分不起訴。

法院審理石，黃男等人均坦承幫郭董偽簽連署書，法官考量3人認罪，依違反個資法判黃男4月、吳女4月，吳男3月徒刑，均得易科罰金。

圖為郭台銘連署站。（本報資料照片）
圖為郭台銘連署站。（本報資料照片）

個資 身分證 連署書

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