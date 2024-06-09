女子酒後代開友人車 碰上路檢下場超慘

台南市50歲李姓女子昨晚偕同友人到台南市府前路某燒烤店歡聚端午佳節，餐敘後因徐姓男友人不堪酒力癱軟，李幫忙駕車載送徐男，一開車轉進中正路段即碰上警方路檢，李女酒測值超標，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。

據了解，李姓女子（50歲）8日晚間偕同友人至府前路某燒烤店歡聚端午佳節，餐敘後因駕車徐姓男友人不堪酒力癱軟，因徐酒後仍堅持駕車要返回中正路住處，雖制止但無效後，李女竟好心幫忙駕車載送徐，晚間11點多一開車轉進中正路段即碰上台南市警二分局取締酒駕路檢勤務，駕車之李女經員警酒測值為每公升0.98毫克超標，被回依公共危險罪嫌送辦。

李女餐敘後，隨因再三阻止喝醉且執意駕車友人未果，竟不顧自身也飲用了兩瓶紅酒，仗義酒後駕車下場就是酒測超標，除遭公共危險罪嫌送辦外，其駕照也將遭吊扣1至2年；另車主徐姓友人未制止李女酒後駕車，除車輛遭移置保管外，並將吊扣汽車牌照2年；也因其為同車乘客，也遭舉發6千元以上1萬5千元以下罰鍰。

市警二分局於6月7日起，連續三天端午節執行取締酒後駕車專案勤務，貫徹酒駕零容忍力求道路安全，2天也取締送辦9件，警方也呼籲佳節歡聚飲酒後可叫乘計程車及代駕確保安全，勿心存「路途近沒關係」等錯誤觀念，酒駕除可能害己害人，且絕對可能與警方在路上相遇遭逮送辦。

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