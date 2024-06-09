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內門名廟捐款贊助拍戲為50萬元 郭美珠和主委吵到上法庭

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄內門區「南海紫竹林寺」和資深藝人郭美珠合作拍攝「紅面觀音」戲劇，雙方鬧出製作費爭執，廟方主張有交付爐主贊助的50萬元給郭美珠，郭否認收錢，並在群組反控紫竹林寺主委宜清富「君子不與小人鬥嘴」、「骯髒的人」，宜不滿對郭提告，要求登報刊登判決並賠償1元，一、二審均判宜清富敗訴。

此案緣起於新台灣奇案演員詹豐綦當選該廟「爐主」，並捐款50萬元，協助紫竹林寺拍攝「紅面觀音」戲劇，由郭美珠夫婦擔任製作人。

2021年1月間，宜清富將50萬元交給郭美主，但郭卻於同年6月否認收取贊助金，還稱是宜清富亂說，稱她有拿100萬元。

宜清富看到群組對話，發現郭指他「骯髒的人」、「你們是流氓」及「你這個小人」，甚至在個人臉書引用紫竹林寺臉書貼文，以「買人頭假帳號到處攻擊人」、「你不還錢不給錢是慣犯」，及「非人類」。

宜清富看到郭的訊息及臉書貼文後氣炸，認為郭美珠用言詞侮辱，已侵害到他名譽，提告要求郭在臉書刊登敗訴判決，並賠償宜1元。

全案在橋頭地院審理時，法官認為郭傳送的訊息，是在澄清有無收受贊助款及評論宜清富所為，並未妨害到宜清富名譽，一審判宜及南海紫竹林寺敗訴。

宜清富、南海紫竹林寺不滿上訴，高雄高分院審理時，法官認為廟方、宜清富雖提出感謝狀、存根聯及與郭美珠夫婦相聚照片當證據，但上述證物無法證明郭美珠夫婦有收受捐贈款；且若有捐款贊助，宜卻未要求郭美珠夫婦配偶開立收款收據，與常情不符。

法官認為，郭美珠言論內容及對象均為宜清富，非針對紫竹林寺，並未侵害紫竹林寺名譽，縱使其用詞遣字尖酸刻薄或不雅，仍屬主觀評論意見，判宜清富敗訴，可上訴。

閩南語資深藝人郭美珠。圖／聯合報系資料照片
閩南語資深藝人郭美珠。圖／聯合報系資料照片

南海 捐款 提告

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