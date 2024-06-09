快訊

黃仁勳旋風不靈？三大法人開心下車 黃來台兩周合計大賣1300億

總統出訪行程疑遭華航職員洩密給共諜 北檢偵辦中

中央社／ 台北9日電

台北地檢署偵辦扯鈴教練魯紀賢共諜案，去年依違反國安法起訴。檢方查出，華航葛姓前職員涉嫌提供前總統蔡英文出訪行程、鳳翔專案停機坪照片等提供給魯紀賢，正積極偵辦中。

中華航空公司回應指出，已配合國安及司法單位完成調查，並召開人評會解僱該員，此事件為個人行為，華航嚴正看待，已立即審視流程作業，強化相關程序。

扯鈴教練魯紀賢涉收受至少新台幣570萬元為中國在台發展組織，台北地檢署去年11月間依違反國家安全法起訴魯男等10人。其中，藝人郭書瑤胞弟郭伯廷涉提供帳戶及協助據點業務，也遭國安法起訴。

台北地方法院認為被吸收的對象有交付軍事機密，涉及外患、國家機密保護法等罪，日前以管轄錯誤為由，將案件移送台灣高等法院。北檢上訴後，高院認為原審認事用法違誤，撤銷發回北院審理。

據了解，北檢針對魯紀賢案的起訴事實僅有國家安全法為大陸地區發展組織罪。檢察官另查出，華航葛姓職員於去年2至4月間，涉嫌將公司秘密資料交付給魯紀賢，另分洩密等案偵辦中。

據指出，葛男提供的資料包括「中華航空公司內部貴賓或來台重要人員名單等資料」、「蔡英文總統班機出訪行程截圖、拍攝中華航空公司內部群組就鳳翔專案（機敏貨物）之停機坪」等。

檢方已陸續傳喚葛男及相關證人訊問，釐清相關資料是否涉及國家機密。至於媒體報導葛男已坦承提供相關資料，檢方則不願意證實。

國安法 華航 蔡英文

延伸閱讀

航空貨運價節後喊漲 華航、長榮航貨運營收成長可期

華航直飛西雅圖倒數 「想像生活節」搶先感受魅力

律師洩密給詐團羈押！「律師的辯護律師」也洩密 法院這樣判

員警涉包庇應召站業者收賄 北檢約談2員警及業者共8人

相關新聞

144公噸過期砂糖被查封 父子不甩「解封」私運被判刑

屏東莊姓父子2017年從泰國進口144公噸二級砂糖，隔年被屏東縣衛生局抓包逾期，當場查令責付莊姓父子保管，結果莊姓父子卻...

幫老大「加工」66份郭台銘連署書 未領分毫還被判刑

鴻海集團創辦人郭台銘去年計畫參選總統，高雄金姓賭場負責人指示黃姓幹部協助，黃男從認識的當鋪業者取得個資後，找來吳姓女友、...

女子酒後代開友人車 碰上路檢下場超慘

台南市50歲李姓女子昨晚偕同友人到台南市府前路某燒烤店歡聚端午佳節，餐敘後因徐姓男友人不堪酒力癱軟，李幫忙駕車載送徐男，...

內門名廟捐款贊助拍戲為50萬元 郭美珠和主委吵到上法庭

高雄內門區「南海紫竹林寺」和資深藝人郭美珠合作拍攝「紅面觀音」戲劇，雙方鬧出製作費爭執，廟方主張有交付爐主贊助的50萬元...

網傳6月交通新制6大錯誤訊息 高市警製圖卡闢謠

近來網路流傳6月1日起錯誤的交通新制，包括紅燈右轉罰5400元、闖紅燈罰款3600元至7200元、行人不走斑馬線一律罰1...

役男3年來未出過房門 2度缺席徵兵體檢遭判刑

楊姓男子2度收到兵單卻未按時到指定醫療院所進行徵兵體檢，遭市府函送法辦，檢方偵查期間，楊男經合法傳喚未到庭，但楊父出庭時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。