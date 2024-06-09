總統出訪行程疑遭華航職員洩密給共諜 北檢偵辦中

台北地檢署偵辦扯鈴教練魯紀賢共諜案，去年依違反國安法起訴。檢方查出，華航葛姓前職員涉嫌提供前總統蔡英文出訪行程、鳳翔專案停機坪照片等提供給魯紀賢，正積極偵辦中。

中華航空公司回應指出，已配合國安及司法單位完成調查，並召開人評會解僱該員，此事件為個人行為，華航嚴正看待，已立即審視流程作業，強化相關程序。

扯鈴教練魯紀賢涉收受至少新台幣570萬元為中國在台發展組織，台北地檢署去年11月間依違反國家安全法起訴魯男等10人。其中，藝人郭書瑤胞弟郭伯廷涉提供帳戶及協助據點業務，也遭國安法起訴。

台北地方法院認為被吸收的對象有交付軍事機密，涉及外患、國家機密保護法等罪，日前以管轄錯誤為由，將案件移送台灣高等法院。北檢上訴後，高院認為原審認事用法違誤，撤銷發回北院審理。

據了解，北檢針對魯紀賢案的起訴事實僅有國家安全法為大陸地區發展組織罪。檢察官另查出，華航葛姓職員於去年2至4月間，涉嫌將公司秘密資料交付給魯紀賢，另分洩密等案偵辦中。

據指出，葛男提供的資料包括「中華航空公司內部貴賓或來台重要人員名單等資料」、「蔡英文總統班機出訪行程截圖、拍攝中華航空公司內部群組就鳳翔專案（機敏貨物）之停機坪」等。

檢方已陸續傳喚葛男及相關證人訊問，釐清相關資料是否涉及國家機密。至於媒體報導葛男已坦承提供相關資料，檢方則不願意證實。