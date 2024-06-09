役男3年來未出過房門 2度缺席徵兵體檢遭判刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

楊姓男子2度收到兵單卻未按時到指定醫療院所進行徵兵體檢，遭市府函送法辦，檢方偵查期間，楊男經合法傳喚未到庭，但楊父出庭時證稱，2次都有通知要體檢，但「兒子都不出房間，已經2年至3年了」，檢方依法起訴，桃園地院簡易判決，將楊男依妨害兵役治罪條例第3條第3款的役齡男子意圖避免徵兵處理而徵兵檢查無故不到罪，處徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決事實指出，23歲被告楊男明知自己是役齡男子，對於徵兵檢查不得無故未到，經桃園市八德區公所通知他應於2022年8月11日、2022年9月5日至台北榮民總醫院桃園分院接受役男徵兵檢查，竟意圖避免徵兵處理，經其祖母簽收徵兵檢查通知書並與楊父一同轉達告知後，楊男均未按時到場受檢，致無法接收徵兵處理。

法官審酌，被告明知其為役齡男子，本即有為徵兵處理義務，竟為本案犯行，致未能完成兵役徵集程序，對國家徵兵順暢及兵役管理已生危害，實有不該，惟考量其犯罪動機目的、兼衡證人楊父證述被告高中肄業、久居房中不出門的生活狀況等情狀，量處主文之刑，並諭知易科罰金以資警惕。

桃園八德楊姓男子3年來未步出房門，即便知曉收到兵單要去體檢也不出門，桃園地院簡易判決，將他依役齡男子意圖避免徵兵處理而徵兵檢查無故不到罪，處徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。本報資料照片／記者黃福其攝影
桃園八德楊姓男子3年來未步出房門，即便知曉收到兵單要去體檢也不出門，桃園地院簡易判決，將他依役齡男子意圖避免徵兵處理而徵兵檢查無故不到罪，處徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。本報資料照片／記者黃福其攝影

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