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檢轟司改會阻撓立法 卻不評論王義川

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

民進黨政策會執行長王義川。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川。圖／聯合報系資料照片
詐騙不僅是民怨之首，甚至是國安問題，科技化的辦案手法，早已刻不容緩，法務部推動科技偵查法草案修法，近日在立法院見到曙光，檢改團體「劍青檢改」指出，政院應盡速立法通過科技偵查法，以因應詐團橫行問題；劍青檢改以近期「王義川事件」為例，凸顯出流量資訊有必要納入科技偵查法治管理。

檢方指出，第一線司法人員因為要打擊犯罪，需要多重科技方法以追蹤犯嫌並掌握犯罪行為，尤其必須對行動通訊設備及相關資訊為深入偵查，而這需要相關立法為依據。立法過程好不容易有進展，沒想到民間司改會卻在最後一刻出面阻擋科偵法通過，令人相當震驚。

反觀王義川在沒有任何法源依據及法律授權（例如調取票）情況下，為了想要掌握立法院外青鳥行動靜坐者身分，竟能任意取得手機定位分析群眾資料，儘管全案在北檢偵查中，但不論調查結果為何，都更加證明流量資訊絕對有納入科技偵查法制管理的必要。

劍青檢改砲轟，針對「王義川爭議事件」，民間司改會日前召開記者會，僅針對通保法修正草案侵害隱私、詐欺犯罪危害防制條例的凍結帳戶規範欠缺救濟程序提出質疑，要求從嚴審查，但記者會上對王義川的事一句話也不敢吭，更足見其政治意向和政治考量，有何法律人之精神可言？如此作法形同詐團同路人。

劍青檢改不滿司改會阻撓立法，雙方互槓點燃戰火。基層檢察官砲轟，民間司改會通篇論述，毫無具體建言，只知一味批判反對，嚴重阻礙國家法制進步，更批司改會經常假藉司法改革之名，表面上保障人權，實際上讓國家缺乏法制，藉此滋養詐團生長，最後再讓司法背黑鍋。如今詐團早已搭火箭在犯罪洗錢，檢警仍僅能騎腳踏車急追。

劍青檢改指出，民間司改會長期與綠營關係密切，前執行長高涌誠二○二○年還獲總統提名監委，迄今對司改會仍極具影響力，而有少數監委有在經營律師事務所，把司改當門「生意」，藉此結交政治權貴、投其所好。

司法改革 王義川 科技偵查法

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