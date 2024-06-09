大監看時代？ 民團批通保法「以偵查為由監控人民」

民進黨政策會執行長王義川在政論節目上一席「用手機訊號比對小草和青鳥行動」的言論，將民進黨拖入「國家機器監控人民」的風暴中。圖／聯合報系資料照片

打詐新四法距離立院三讀不遠，民間司法改革基金會日前點名「通訊保障及監察法」下修監控門檻，侵害人民隱私，儘管初審後納入事前採「法官保留」原則，但司改會認為，應更進一步明確規範哪些特定罪名才能調取人民資料，盼朝野立委於協商時細緻討論，別讓政府打著打詐大旗，行監控之實。

司改會日前質疑，據通保法修正草案，行政院認為不需要「檢察官保留」或「法官保留」，警察偵辦所有的刑事案件，皆可逕行取得嫌疑人的使用者資料，此次修法讓檢調能比照過往調取「通訊使用者資料」方式，取得嫌疑人的「網路流量紀錄」，但該資料範圍包山包海，卻沒有人權影響評估。

因此在初審階段，朝野立委以附帶決議的方式，要求調取網路流量紀錄時，除事前採法官保留外，事後應有監督及控管機制，保障人權；有關網路流量紀錄的調取規定等關鍵條文，未來將保留至黨團協商。

對此，司改會常務董事林俊宏認為，觀察國外法制，都是規範檢警在「特定罪名」的情況下，才能調取如此龐大的資料，譬如當犯罪集團大肆利用通訊軟體犯罪時即可調取，避免偵查無法往下走，而非所有情況都納入，反而影響人民資訊自主。

林俊宏提及，通保法草案中設計「同意條款」，檢警在偵查犯罪時，似乎只要與業者調取過去民眾填寫的使用者條款即可，但風險在於，民眾在使用網路時，大多會被逼著同意使用者條款。

林俊宏主張，所謂的同意，應該是針對個別調取時的特定書面同意，不能以概括同意使用者條款，就認為民眾同意調取。