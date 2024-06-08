去年抓通緝犯受槍傷…員警年終考績竟乙等 雲林警認「評定不周延」

雲林台西警分局警員林俞宏去年10月抓捕通緝犯受槍傷，考績卻拿乙等。縣警局今天說明，對於疏漏槍戰功績，評定過程不夠周延，已主動協助依考績法提起申請「專案考績」覆議。

台西警分局橋頭派出所員警林俞宏去年10月12日自新北市警局新店分局調任橋頭所，同月21日警匪槍戰頭部受傷，但年終考績卻遭列乙等，引發各界熱議。

對此，雲林縣警察局今天發新聞稿說明，林員調任橋頭派出所服務時間較短，據以考評其對單位貢獻度，惟疏漏槍戰特殊功蹟，評定過程確有不夠周延。依縣警局數據，林俞宏112年度工作表現計嘉獎93次，其中於新北市警局服務期間計嘉獎85次。

雲林縣警局已主動協助林俞宏循救濟管道提起考績復議，除已陳報警政署待審的特殊功績陞職外，另將依考績法申請「專案考績」，盡一切力量確保員警權益。

雲林縣警察局李建民指出，年終考績是應以員警全年度整體表現來考核，不能僅以到任時間來評斷，已要求所屬各級主管綜覈名實、信賞必罰，力求準確客觀考核，絕不能讓努力付出的員警受到委屈。

李建民說，內政部長劉世芳、警政署長張榮興及雲林縣長張麗善均對此案非常關心，已指示全力協助林員尋提出救濟，務必確保基層員警權益。

國民黨雲林縣議員李明哲昨天在議會總質詢上揭露林俞宏考績案，對於縣警局所提出作為，他認為，林俞宏英勇行為應予肯定，其付出也應被看到，縣警局所提做法理應做到維護員警榮譽。