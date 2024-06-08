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騙癌末女病患「脂肪幹細胞療程」 外交官尪涉詐欺判決出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

駐奧地利前代表、外交部前次長史亞平的先生郝治華，擔任優健萌葳診所負責醫師因使用含致癌物替女性隆胸，被依28個輸入禁藥罪判131月；郝5年前得知李姓女子癌末，佯以施作「自體脂肪幹細胞療程」可控制，李付了240萬元費用仍死亡，法院一、二審再依詐欺罪判郝2年，全案確定。

檢方查，李姓女病患2019年5月就診發現罹患乙狀結腸惡性腫瘤轉移身體多處，後在健康分享活動得知優健萌葳診所宣稱的「自體脂肪幹細胞療程」有助治療，郝治華替李看診時佯稱用該療法可控制、治療癌症，張姓業務也在一旁接待、紀錄。

郝替李抽取下腹部脂肪，當天再將脂肪萃取物注回對方身體，佯以完成「自體脂肪幹細胞療程」，李也匯了120萬元醫療費，由郝、張分潤抽成；沒多久李誤認療程有效，又上門再砸了120萬元二度接受療程。

未料李女同年9月30日仍因惡性腫瘤併肝臟、肺、腦、骨轉移，轉赴大醫院求診發現有異，12月12日就因病重身亡，經李的家人提告才曝光。

台中地院一審時，郝坦承替李女做療程，但否認詐欺，辯稱該療程為「自體脂肪組織SVF分子萃取物」療法，並非替對方做「自體脂肪幹細胞治療」；張姓業務則全部認罪。

法院查，根據療程同意書、取脂程序同意書，都是診所提供李女於手術前簽署，上方也記載是自體脂肪幹細胞療程，也有相關對話、證詞可佐。

一審認為，郝、張利用李女癌末急於尋求治療管道，身處徬徨脆弱處境，施以詐術騙取高額費用，延誤其接受適當治療，且郝是經國家栽培專業醫師，竟罔顧醫德、患者信任，詐騙身心靈飽受疾病折磨的患者，痛批他惡劣、沒職業道德，依詐欺罪判郝2年，另依詐欺罪判張10月，緩刑3年。

郝治華不服上訴，仍矢口否認犯行，辯稱有真正替李女施作「自體脂肪組織SVF分子萃取物」療程，因SVF包含到「自體脂肪幹細胞療程」卻被誤認遭重判，自己是被張男利用，堅稱沒有參與詐騙行為。

台中高分院二審查，優健萌葳診所根本不是衛生福利部核准做「自體脂肪幹細胞治療」的醫師及醫療院所，且「自體脂肪幹細胞治療」目前並無應用治療癌症，不採信郝辯詞，判處駁回，不得上訴。

郝治華。圖／報系資料照
郝治華。圖／報系資料照

幹細胞 脂肪 詐欺

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