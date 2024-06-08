一時氣憤鑄大錯…男為300元持刀狠刺好友胸口 對方幫求情也難脫罪

高雄鳥松區張姓男子與謝姓男子原本交情甚篤，張男不但無償提供住處供謝男借住，雙方甚至同住一室，並無深仇大怨；2021年9月下旬，張男僅因謝拒還300元，雙方口角扭打時，竟持水果刀反手刺向謝左後胸口，謝男因此重傷脾臟切除；檢方以殺人未遂罪起訴張男，一審依傷害罪判刑10月，近日二審依傷害致重傷罪，判刑1年7月。

判決書指出，張男刺謝男的一刀，造成謝男左胸挫傷併第10肋骨閉鎖性骨折、氣胸、橫膈膜破裂以及脾臟撕裂傷併活動性出血休克，當時謝負傷跑至屋外，張男還氣頭上喊著「一定要你死」追出屋外。

不過，正當謝男跑回屋內將門反鎖後，張男後悔叫救護車，請人幫忙打電話替謝求救，同時謝男也請張男乾女兒幫忙撥打119。一審時，張男表示，追著謝男出門只是想嚇他，只因情緒未平復，口中還喊出氣話，張男雖承認持刀刺謝，但堅決否認有殺人或重傷害意圖。

而謝男當下重傷有氣血胸情形，脾臟撕裂傷，隨時有危及生命可能，已達刑法規定身體健康重大不治之重傷害程度。

一審法院考量，張男當下亂刺一刀後，自主停止攻擊，而水果刀長29公分，謝男傷口約體表3公分傷口，不足證明張男有致人於死意圖。此外，張男雖自陳患躁鬱、憂鬱症，經查他當下並無幻覺或妄想發作，導致衝動行為，但張男具輕度智能不足，確實導致壓力因應能力不足，依傷害罪判張10月徒刑。

二審法院則考量，張男與謝男拉扯之際隨意出刀，以求自己能脫身或占衝突優勢，但並無證據指向張男刻意瞄準致命部位，意圖使謝男重傷；二審合議庭雖不認同檢方上訴張男有殺人或重傷害意圖，但認為張男應對犯下普通傷害致生重傷害結果負責。

張男二審時坦承犯行，並與謝男以1萬元達成民事和解，表示願饒恕張男，向法院請求輕判、緩刑。合議庭審酌，張男目前無業接受補助維生，並在精神科就診，害致重傷罪最輕刑度3年，情清法重，酌減量刑。