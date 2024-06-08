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影／豐原警分局首辦家庭日 警眷體驗警察工作日常辛勞

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

警察節將到，台中市警局豐原分局今年慶祝警察方式很不一樣，今天安排以「特別日子和重要的人一起度過」為出發點，舉辦專屬警察和其家屬的家庭日，有警察三代同堂參加，母子都是警察，帶孫子感受警察工作辛苦。

立法院副院長江啟臣今天到場表示，6月15日是警察節，今天辦警察節家庭日，他不曾參加過這種溫馨方式，開放警察局，讓警眷感受當警察家人的工作環境和辛苦，像國防基地也會開放，讓民眾了解國防工作。

豐原警分局今天辦園遊會活動豐富多元，安排系列精彩表演，包括警技演練、勁歌熱舞等，也邀請台中市刑警大隊警犬隊蒞臨演出，有效展現警察處理案件及警犬執勤的英勇表現，現場並設有小小警察體驗、警政宣導、美食區、慈濟公益宣導、衛生局口腔預防保健等攤位。

豐原警分局也向花蓮市農會訂購在地品牌「土地之歌」曙光米與黑米合計250包，與同仁共同傳遞對災民的關懷與溫暖，並期能拋磚引玉，號召更多民眾、企業以行動力挺，協助花蓮災區早日重建。

參加活動的王姓警員表示，他從警30年，第一次帶著家人踏入自己的工作環境，認識平日朝夕相處的同事，一起感受警察大家庭的溫暖，讓今年的警察節別具意義。

豐原分局分局長林大為表示，活動營造幸福健康組織文化，更要秉持警政署長「做一個健康、快樂的警察」的工作理念與核心價值籌辦，因警察勤務繁重，員警很少有時間可以陪伴家人，期許利用這次活動加強情感聯繫，增進警眷對警察工作的參與感，提升員警對團體的認同感和向心力。

台中市豐原警分局今天辦家庭日活動，警眷到場參加，立法院副院長江啟臣也參加。記者游振昇／攝影
台中市豐原警分局今天辦家庭日活動，警眷到場參加，立法院副院長江啟臣也參加。記者游振昇／攝影
台中市豐原警分局今天辦家庭日活動，警眷到場參加。記者游振昇／攝影
台中市豐原警分局今天辦家庭日活動，警眷到場參加。記者游振昇／攝影
台中市豐原警分局今天辦家庭日活動，警眷到場參加。記者游振昇／攝影
台中市豐原警分局今天辦家庭日活動，警眷到場參加。記者游振昇／攝影
台中市豐原警分局今天辦家庭日活動，警眷到場參加。記者游振昇／攝影
台中市豐原警分局今天辦家庭日活動，警眷到場參加。記者游振昇／攝影
台中市豐原警分局今天辦家庭日活動，警眷到場參加。記者游振昇／攝影
台中市豐原警分局今天辦家庭日活動，警眷到場參加。記者游振昇／攝影
台中市豐原警分局今天辦家庭日活動，警眷到場參加。記者游振昇／攝影
台中市豐原警分局今天辦家庭日活動，警眷到場參加。記者游振昇／攝影

警察 豐原

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