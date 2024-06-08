邀KTV歡唱喝酒同樂 性侵女網友還反咬她索錢 遭判4年半

蔡姓男子去年邀網路遊戲認識多名網友前往連鎖KTV歡唱同樂，酒過三巡，趁與女網友二人共處一室，藉酒壯膽強行性侵得逞，到案後不僅矢口否認犯行，還反咬受害女網友傳訊向他索錢，法院日前依強制性交罪判刑4年6月，可上訴。

判決指出，蔡姓男子去年4月14日凌晨1時15分，與經由網路遊戲認識的多位男女網友一同至新北市連鎖KTV歡唱同樂，眾人一起喝酒唱歌至凌晨3時許，席間因時間太晚，網友們陸續先行離開，僅剩蔡男與一名20多歲女網友二人，蔡男藉酒壯膽不顧女網友強力反抗，在包廂裡強行性侵得逞。

受害女網友事後打電話向一同唱歌，先離開的網友哭訴，經網友建議才鼓起勇氣向警方報案並前往醫院驗傷。蔡男到案後，矢口否認犯下強制性交犯行，辯稱，當時已經喝醉、睡著，醒來以後發現女網友以手機通訊軟體用打字方式跟他要400元避孕藥費用，擔心是「仙人跳」，還堅稱不曉得女網友是用什麼方法取得他的DNA。