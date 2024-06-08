小學生拿美工刀追4名同學 校方家長協議對學生安全檢查

台中市某國小一名4年級男學生上月被控在校拿美工刀追4名同學，一名家長向媒體投訴，校方今天說明，這名學生平常情緒容易暴走，當天拿刀追人，無人受傷，後經家長同意，學生以後到校上課時，校方人員會協助對這名學生安全檢查，確保他和其他師生安全。

上月22日，這名男學生被控在學校拿美工追班長，已有家長想讓孩子轉學；學校主任今天表示，男學生上游泳課時因搶位子，與其他同學推擠爭執，情緒失控拿美工刀追人，無人受傷，

學校說，這名男學生平常在校偶有與同學磨擦，情緒暴走，很難控制，有時會罵髒話，翻倒桌椅和丟東西，這是第一次拿美工刀，當天老師和校方人員獲報趕到現場，男學生手上沒刀，後來發現刀插在他背後口袋。

學校主任說，此事件後，為保護師生安全，學校已和家長達成協議，這名學生以後到校上課時，由校方人員協助安全檢查，確保學生和其他人安全；主任說，目前沒有學生要轉學。

台中市教育局今天說明，國小學生衝突事件，教育局督促校方依規戒護及輔導，教育局表示，台中市某國小於5月22日發生學生身上攜有美工刀與部分同學發生衝突事件，所幸無人受傷。校方隨即進行校安通報，教育局進一步入校訪視做個案協助，要求學校依規定處理，如果學生發生暴力行為且有自傷、傷人行為時，請學校啟動戒護就醫等機制，教育局也結合社政及衛政資源，協助輔導案生及家長。

教育局也督促學校及學生輔導諮商中心持續進行個案輔導工作並規劃班級輔導，教導班級學生如何避免與同學發生衝突；學校也依校內訂定之教師輔導與管教學生辦法注意事項，每日上學進教室前進行安全檢查，目前學生配合情況良好。