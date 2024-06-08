空軍上尉潛女兵宿舍偷內衣 不服記大過遭汰除上訴結果出爐
空軍林姓上尉2022年潛入女兵宿舍偷內衣褲，遭軍方記2大過汰除，林男自認「一時失慮」、處分違反比例原則，提起行政訴訟，最高行政法院認為林男是慣犯，為滿足個人癖好造成軍紀蕩然無存，軍方處分適當，判林男敗訴，全案確定。
判決指出，林男2022年10月在空軍技術航空學院受訓，11月1日深夜擅闖女兵宿舍偷竊女性內衣褲，見有動靜躲進廁所，仍被返回寢室的女兵發現。
空軍司令部同年11月4日開會評議，依陸海空軍懲罰法第15條、國軍風紀規定第29條等規定，對林男記大過2次，汰除退伍。
林男不滿提出訴願，國防部駁回，林男再提行政訴訟，主張自己雖於2006、2022年分別因觸摸異性同事和闖入異性寢室受處分，但所為皆屬私德爭議，未影響軍務，自己只是一時失慮，事後也悔過，積極配合調查，軍方記2大過處分有違比例原則。
軍方主張，林男曾因對女性做出輕浮動作被處分，被害女兵事後提出性騷擾申訴，林男卻變本加厲，未經同意闖入女兵宿舍，還竊取內衣，女兵十分困擾，且堅稱無法原諒，顯見林男違失重大，非一時失察，遂決議記2大過處分。
台北高等行政法院認為，林男言行不檢，慣犯，身為16年資歷資深軍官，卻為滿足個人癖好一再犯行，致軍紀蕩然無存，軍方處分適當，林男再上訴，最高行政法院認為高等法院判決無誤，判林敗訴，全案確定。
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