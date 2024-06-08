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影／高雄男深夜騎車...3個月後再遇他 這次酒測0.41直接上警車

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄48歲黃姓男子3月底才因酒後騎乘電動滑板車，遭警製單舉發，沒想到，前天再因酒後騎微型電動二輪車，因酒測值達每公升0.45毫克，直接坐上警車法辦，距離上次開罰，短短不到3個月再犯，尤其還是同一名員警逮獲，員警記憶猶新直說，上回還有你女友在場，「酒後真的別碰車！」

鼓山分局指出，黃男在今年03月31日於明誠四路與美術東六街口，因酒後駕乘電動滑板車遭龍華所查獲，當時酒測值未達刑事罰標準，僅遭製單舉發。

而前天深夜1時許，黃男騎乘微型電動二輪車行經鼓山區博愛二路時，因未戴安全帽遭警攔下，黃男渾身酒氣，坦承剛喝半瓶啤酒就被攔查，而當黃男脫下安全帽與警對視時，隨即發現對方2個多月前才見到，員警猛然想起黃男才因酒後駕乘電動滑板車遭自己查獲。

黃男說，晚間與好友KTV唱歌，過程中有飲酒，結束後分頭離去；黃心存僥倖沒請代駕幫忙直接上路，只是這回腳下的不是電動滑板車，而是微型電動二輪車，半瓶酒就酒測值超標，只好乖乖坐上警車送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄男子前天酒後騎乘電動自行車，而3月底，他才因騎乘電動滑板車遭開罰。記者古和純／翻攝
高雄男子前天酒後騎乘電動自行車，而3月底，他才因騎乘電動滑板車遭開罰。記者古和純／翻攝
高雄男子因酒後騎乘電動自行車，因酒測超標，隨警返所製作筆錄。記者古和純／翻攝
高雄男子因酒後騎乘電動自行車，因酒測超標，隨警返所製作筆錄。記者古和純／翻攝

安全帽 酒測 電動

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