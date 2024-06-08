快訊

黃宣搭檔汪蘇瀧 《歌手2024》「救場主持」好表現登熱搜！網讚爆：別讓他走

繳清違約金才給離職證明？私校代理教師捍衛權利有守則

國會改革宣傳戰開打！國民黨首場劍指賴清德本命區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市路邊停車遭欠2300多萬討不回？停管處只收到這數字

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北市轄下的路邊停車費，2023年竟遭欠款2700多萬元，截至近期只收到400多萬元，北市議員認為，過去監察委員曾指北市路邊停車催繳不力，市府無法發揮成效。停管處表示，目前部分仍未強制執行，同時也建議中央，能比照欠違規罰款禁止異動過戶。

根據法規，汽車所有人或駕駛人欠繳停車費，市府會以郵件等方式催繳，若持續沒有繳納，則會依照欠繳金額是否達到強制執行的300元門檻，如果有達到該金額且持續未繳，市府在取得債權憑證後，每年定期調查車主名下是否有財產進行強制執行。

不過，國民黨北市議員鍾沛君指出，民國112年積欠路邊停車費金額為2700多萬元，目前僅催討到約400多元，尚有2300多萬元仍未繳納，如果拉到民國108年積欠的停車費兩千萬餘元，至今仍有900萬元在移送與執行而尚未討回。

鍾沛君表示，北市交通事件裁決所雖然有催繳信等手段，即便取得債權查調積欠停車費的車主財稅資料，但仍有許多是無財產可供再移送，就連監察委員過去也曾糾正台北市催繳停車費不力，市府應該想辦法達成行政執行效率。

停管處管理科長王永錕表示，112年欠款的2700多萬元是尚未全數移送到強制執行，因此目前只收到400多萬元，待強制執行後，還款的金額會再上升。

王永錕指出，北市停車費於繳費期限內到繳率平均約95.02%，而遲交者，在經過辦理平信、掛號追繳等程序，有99.56%停車費已繳納，剩下仍未繳費者，只要達到行政執行署300元門檻，就會移送強制執行，統計約有0.44%民眾遭強制執行，當中有40%民眾會繳納，60%則是持續未繳。

王永錕說，通常通過行政執行署的強制執行，市府取得債權憑證後，每年都會定期調查車主名下是否有財產，不過，動產與不動產也會評估是否符合行政成本。他坦言，通常遲未繳納者，也會積欠其他的款項。

停管處補充，種繳費管道方便繳納，不要僥倖，會持續追討，比照欠違規罰款禁止異動過戶，已向中央反映。

停管處坦言，如果積欠停車費用的車主名下也有車子，或許車輛也年久失修，因此執行還得考量是否符合行政成本。示意圖。記者邱書昱／攝影
停管處坦言，如果積欠停車費用的車主名下也有車子，或許車輛也年久失修，因此執行還得考量是否符合行政成本。示意圖。記者邱書昱／攝影

停車費 北市 強制執行 鍾沛君

延伸閱讀

恭喜！美女議員鍾沛君生了 驚呼兒子「布朗2號」

產前一周仍上節目、質詢…鍾沛君住院待產 「不再害怕說母親節快樂」

社區大學國防課程赫見「黑熊學院」北市兵役局：不認同

蔣萬安替柯市府追加預算？ 鍾沛君：選舉時別成自己的鍋

相關新聞

警方苦苦追討不到的罰款…北市累計6千多萬、新北達4億餘元

警方開立各式罰單，但有些罰款卻難以追討，台北警局統計累計6千餘萬未繳、新北警局尚未繳納也逾4億，數目驚人；北市警局表示，...

影／高雄男深夜騎車...3個月後再遇他 這次酒測0.41直接上警車

高雄48歲黃姓男子3月底才因酒後騎乘電動滑板車，遭警製單舉發，沒想到，前天再因酒後騎微型電動二輪車，因酒測值達每公升0....

北市路邊停車遭欠2300多萬討不回？停管處只收到這數字

台北市轄下的路邊停車費，2023年竟遭欠款2700多萬元，截至近期只收到400多萬元，北市議員認為，過去監察委員曾指北市...

北院將郭書瑤胞弟涉共諜案整個丟高院 認事用法違誤被打槍

扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，涉國安法發展組織等罪，台北地檢署起訴10名退、現役士官兵與民間人士，包括藝人郭書瑤胞弟郭...

PO文暗指某高中老師作姦犯科…還附照片 退休軍人挨告遭判刑

自軍職退休的謝姓男子，認為在台北某私立高中任教的大學同學誹謗父母，前年4月上臉書社團「TPEA台灣家長教育聯盟」、「家有...

北檢、高分檢檢察長出缺 票選檢審委員今公告候選名單

台北地檢署、高雄高分檢2名檢察長出缺，法務部檢察官人事審議委員會票選檢審委員今天公告候選名單，票選委員將從名單上的9名候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。