警方苦苦追討不到的罰款…北市累計6千多萬、新北達4億餘元

警方開立各式罰單，但有些罰款卻難以追討，台北警局統計累計6千餘萬未繳、新北警局尚未繳納也逾4億，數目驚人；北市警局表示，每2個月會開懸帳處理會議，會盡數大努力追款。新北警局表示，未依限繳納者，將清查義務人財產後，移送行政執行署辦行政執行。

北市警局去年和前年總決算中的罰款，111年歲入罰款轉入數7468萬多萬，執行結果經審計處審定實現數僅1459多萬元，占轉入數19%，其中註銷數2766萬7773元，繼續保留的則有3242萬2823元，引發市議員關注，認為執行率過低，不是註銷、就是繼續保留決算。

議員秦慧珠認為，執行率只有19%似乎說不過去，該收回來的錢，連20%都不到，執行率太低了。除了對於如何提高執行率，應訂出一個辦法，且將近2766萬的欠款就這註銷了，根本就收不到市庫。

依規定，歲入應於依法取得債權憑證時，或已屆滿5年尚未執行而有註銷必要者，應查明催繳程序及是否已盡善良管理人應有的注意，報經主管機關核轉審計處審核，等審計處核定後，據以辦理註銷。至於取得債權憑證後，每年至少全面清理債權憑證1次債務人或其繼承人財產、所得及納稅資料，凡查有可供執行之財產者，應即向執行法院聲請再予強制執行。

議員楊植斗表示，簡單來說，罰單催收5年及以上，可以去行政執行處取得債權憑證，再報審計處，把這筆錢從預決算中註銷，否則收不到的錢會愈列愈多，他認為不宜放在決算裡，因為實際上就沒收到這些錢，警察局依法註銷滿合理的，但2766萬不是小數目，卻因為催收不到而變成呆帳。

他認為，若其中有罰單的欠款大戶，應去了解是否有惡意脫產行為，否則實際上繼續卻吃香喝辣，警察局應盡最大努力把錢追回來。

警察局坦言，註銷部分，大多是罰款超過法定時效5年，註銷後改為債權憑證，以罰單居多 。警局會計室表示，警察局每兩個月會召開懸帳處理會議，針對應收未收或債權憑證部分，會定期追蹤財產狀況，一有財產就會執行。所以雖然只是帳上註銷，取得債權憑證還是會持續清查追繳。

新北警局111年度累計開罰17億餘元，未繳納約4億餘元，佔24.52%，將繼續追討。