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PO文暗指某高中老師作姦犯科…還附照片 退休軍人挨告遭判刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

自軍職退休的謝姓男子，認為在台北某私立高中任教的大學同學誹謗父母，前年4月上臉書社團「TPEA台灣家長教育聯盟」、「家有高中生」貼文，指對方擁有「人頭門號」，懷疑對方作姦犯科、雜交淫穢。這名老師因女同事擷圖轉告，報警提告。士林地方法院認為謝違反個人資料保護法，判他3月得易科罰金之刑，台灣高等法院駁回謝上訴。

2022年4月7日、13日在「TPEA台灣家長教育聯盟」、「家有高中生」臉書社團分別被貼文，內容指某私立高中老師擁有「人頭門號」，質疑中學教員持有這麼多門號究竟是要拿來作姦犯科、雜交淫穢、偷拐搶騙、走私販毒？貼文裡還附上這名老師的照片。

同年月13日晚上，老師的女同事看到貼文，擷圖後傳LINE給他，他向淡水警方報案。這名老師表示，自己從事教職，外界道德要求較高，貼文提到他任教學校且針對性極高，讓外人以為他行為不檢。

謝承認貼文，但否認有任何加重誹謗、非法利用個人資料等犯行，辯稱是因對方在網路上誹謗他雙親，他才將所有過程貼在網路上，並說自己遭假電話恐嚇

高院調查，謝聲稱遭電話恐嚇，但士林地檢署偵查後，認為不能確認電話申登人有恐嚇言詞，處分不起訴，台灣高等檢察署也駁回再議確定，3支門號的申登人都不是這名老師，無法證明謝被對方恐嚇，更無法正當化「保護父母才將收集的個資公開」說法。

高院認為本件與公共利益沒有關係，謝幾乎都沒有查證，況且謝的貼文是指摘從事教職的大學同學使用人頭門號，並暗示有從事不法，卻沒說何以這樣做是在保護自己的合法利益。

高院認定謝犯刑法加重誹謗罪、個人資料保護法意圖損害他人之利益而違反同法第20條第1項之非公務機關非法利用個人資料罪，2次犯行應分論併罰，一審量刑無違誤。至於謝上訴稱他說的都是事實，目的是「紀錄人間惡畜惡事」，高院不採。

自軍職退休的謝姓男子，認為在台北某私立高中任教的大學同學誹謗父母，前年4月在臉書上貼文暗示對方作姦犯科、雜交淫穢，被依違反個人資料保護法判3月徒刑，得易科罰金。記者王宏舜／攝影
自軍職退休的謝姓男子，認為在台北某私立高中任教的大學同學誹謗父母，前年4月在臉書上貼文暗示對方作姦犯科、雜交淫穢，被依違反個人資料保護法判3月徒刑，得易科罰金。記者王宏舜／攝影

恐嚇 門號 高中老師

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