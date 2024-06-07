快訊

顧立雄下令國軍不練刺槍 刺槍術達人揭「格鬥時5優勢」憂恐捨本逐末

「4.5億天價保單」1次付清！被保人是0歲男嬰 業者證實：5歲起年領千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北檢、高分檢檢察長出缺 票選檢審委員今公告候選名單

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北地檢署、高雄高分檢2名檢察長出缺，法務部檢察官人事審議委員會票選檢審委員今天公告候選名單，票選委員將從名單上的9名候選人，推薦4人至檢審會審議，最後由法務部長圈選2位。

檢察長候選人的現職及司法官期別是：張宏謀（台中高分檢主任檢察官，26期）、黃玉垣（法務部行政執行署署長，28期）、王俊力（高檢署主任檢察官，29期）、王文德（法務部綜合規劃司司長，30期）、鄭鑫宏（高檢署主任檢察官，31期）、莊榮松（高檢署主任檢察官，32）、林李嘉（新竹地檢署檢察官，35期）、洪景明（宜蘭地檢署檢察官，35期）、黃士元（台北地檢署檢察官，36期）。

自即日起至6月13日中午12時止，票選檢審委員向全國檢察官及各界蒐集意見，於6月13日下午14時，舉行會前會討論入圍名單，檢審會正式會議將於6月14日上午舉行。

票選檢審委員說，歡迎各界推薦或提供意見予任一票選檢審委員，意見僅供票選檢審委員內部討論參考，均不予公開，未具名致無法查證者，將不納入討論。

圖為法務部。圖／聯合報系資料照片
圖為法務部。圖／聯合報系資料照片

檢察官 法務部

延伸閱讀

誰掌台北地檢署檢察長大旗？ 前調查局長、前廉政署長7人角逐

相關新聞

北檢、高分檢檢察長出缺 票選檢審委員今公告候選名單

台北地檢署、高雄高分檢2名檢察長出缺，法務部檢察官人事審議委員會票選檢審委員今天公告候選名單，票選委員將從名單上的9名候...

酒後砍殺好友48刀！高雄男不想讓國民法官審理 以「這理由」求輕判

郭姓、葉姓與謝姓好友三人去年11月11日傍晚相約郭家喝酒，沒想到，幾杯黃湯下肚，郭、葉二人酒後爭執，深夜郭持菜刀朝刺向葉...

舊愛還是最美？男子跟騷俏護士、嗆告檢座遭求重刑

新北市八里1名謝姓男子去年前往蘆洲某復健科診所後，對該所一名俏護士念念不忘，於是自同年7至11月間，多次尾隨女方回家，更...

Toyz剛入獄 又因2年前直播曝人手機號碼、辱網美「妓女」被起訴

網紅「Toyz」劉偉健先前因涉販毒品案遭判刑入獄，近日又因在直播時揭露民眾手機號碼，並爆料某偶像團體成員與某網美有感情糾...

操過度！高雄國中棒球隊員中暑不治 教練不認錯遭判刑

高雄市某國中棒球隊黃姓捕手球員於訓練時，不幸中暑死亡，家長指控，2021年9月20日，孩子接受體能訓練被操過頭，發生抽筋...

內湖三角情殺案判決出爐！凶手逃死…判無期徒刑、褫奪公權

內湖三角戀情殺案昨辯論終結，士林地院國民法官法庭評議後，今午4時宣判，被告高男犯殺人罪，判無期徒刑、褫奪公權終身。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。