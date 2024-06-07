北檢、高分檢檢察長出缺 票選檢審委員今公告候選名單

台北地檢署、高雄高分檢2名檢察長出缺，法務部檢察官人事審議委員會票選檢審委員今天公告候選名單，票選委員將從名單上的9名候選人，推薦4人至檢審會審議，最後由法務部長圈選2位。

檢察長候選人的現職及司法官期別是：張宏謀（台中高分檢主任檢察官，26期）、黃玉垣（法務部行政執行署署長，28期）、王俊力（高檢署主任檢察官，29期）、王文德（法務部綜合規劃司司長，30期）、鄭鑫宏（高檢署主任檢察官，31期）、莊榮松（高檢署主任檢察官，32）、林李嘉（新竹地檢署檢察官，35期）、洪景明（宜蘭地檢署檢察官，35期）、黃士元（台北地檢署檢察官，36期）。

自即日起至6月13日中午12時止，票選檢審委員向全國檢察官及各界蒐集意見，於6月13日下午14時，舉行會前會討論入圍名單，檢審會正式會議將於6月14日上午舉行。