酒後砍殺好友48刀！高雄男不想讓國民法官審理 以「這理由」求輕判

郭姓、葉姓與謝姓好友三人去年11月11日傍晚相約郭家喝酒，沒想到，幾杯黃湯下肚，郭、葉二人酒後爭執，深夜郭持菜刀朝刺向葉胸、腹部，謝見狀搶奪菜刀，郭仍持酒瓶朝謝頭部敲擊，嚇得謝逃出屋外報案；不幸的是，警到場時，葉已傷重死亡；全案依殺人罪起訴，為橋頭地院國民法庭審理，但近日郭聲請不行國審，遭法院駁回。

起訴書中，案發當天，郭、葉、謝三人在郭大社住家飲酒，怎料，郭、葉兩人發生酒後口角，深夜10時許，郭竟惱怒起了殺意，從廚房拿起菜刀砍向葉胸、腹部，把葉壓在沙發上時，謝制止搶奪菜刀丟棄一旁，但郭疑似殺紅眼，撿起菜刀，持酒瓶敲擊阻礙的謝，造成謝雙手、頭部流血受傷，驚慌地快步逃出屋外。

隨後，郭將出入口的門窗上鎖後，轉身持菜刀繼續揮砍葉，以致他頭、肩、胸、腹部及左右手，遭砍48刀，葉逃至門前，不支倒地仰躺，而謝經吳姓路人幫助報警，事後警方到場發現，郭手持菜刀，還用腳踩著葉的脖子，警見狀趕緊破門救出葉，但他已失血過多，傷重死亡。

本起殺人案經檢方起訴後，法院定為應行國民法官審理案件，不過，郭不想讓國民法官審理，聲請不行國民參審，辯護人表示，本案原是好友餐敘，因一時衝動鑄下大錯，並無彰顯國民參審的重要性，且郭已坦承犯行，全案僅爭執因酒醉導致精神障礙限制責任能力，請求輕判。

根據國民法官法第6條，應行國民參與審判之案件，如果符合下列5個條件之一，法院得依職權或當事人、辯護人、輔佐人之聲請，於聽取當事人、辯護人、輔佐人之意見後，裁定不行國民參與審判。