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舊愛還是最美？男子跟騷俏護士、嗆告檢座遭求重刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市八里1名謝姓男子去年前往蘆洲某復健科診所後，對該所一名俏護士念念不忘，竟多次尾隨女方回家，還直接放情書到信箱，嚇得女護士報警求助。情境示意圖。圖／Ingimage
新北市八里1名謝姓男子去年前往蘆洲某復健科診所後，對該所一名俏護士念念不忘，竟多次尾隨女方回家，還直接放情書到信箱，嚇得女護士報警求助。情境示意圖。圖／Ingimage

新北市八里1名謝姓男子去年前往蘆洲某復健科診所後，對該所一名俏護士念念不忘，於是自同年7至11月間，多次尾隨女方回家，更直接放情書到信箱，指稱因女方很像10年前的曖昧對象讓他驚為天人，嚇得女護士報警求助。豈料謝男經檢方傳喚心生不滿，竟返回診所嗆聲稱被法警打，要告檢察官、書記官。新北地檢署認為謝男態度惡劣又藐視公權力，依違反跟蹤騷擾防制法起訴並求處重刑。

檢警調查，謝男自去年7月29日起，先在診所外面等候被害人下班，再跟蹤女方返回蘆洲住處；隔天再度跑到女方住處巷口徘徊。去年8月22日，謝男一路從被害人住處，跟蹤被害人前往蘆洲湧蓮寺及長榮路、長安街等處。

直到去年11月10日，謝男再也按捺不住自己澎湃的情感，提筆寫下一封「對不起，真的很抱歉，我曾經在台北馬偕醫院工作過，有一個女藥師當時約50歲，那是10年前的事了，他跟你長得很像，他對我很友善，我對他也有好感，但她已有小孩也結婚了…我一看到妳就好像見到她，所以我很想認識妳，但我太急，用錯方式了」的情書，直接在信封上撰寫被害人姓名，投遞到女方住處信箱，嚇得被害人連忙報警。

不料今年4月9日，謝男因涉犯跟騷法遭檢察官傳喚到案，開庭後竟直奔被害人任職的診所，要求與被害人聯繫，還當眾叫囂「我被8個法警打，我全部告，我告檢察官，告書記官，告10個法警，我那天告10個法警，我後續就是等傳票來，我也可以不用開庭，因為我是告訴人」、「我會很不爽，我會把全台灣的復健科翻過一遍」等，檢察官根據被害人提供的現場錄音，認定謝男犯後態度惡劣、蔑視公權力，為此向法院建請從重量刑。

檢察官 跟蹤騷擾 跟騷法

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