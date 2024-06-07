內湖三角情殺案判決出爐！凶手逃死…判無期徒刑、褫奪公權

內湖三角戀情殺案昨辯論終結，士林地院國民法官法庭評議後，今午4時宣判，被告高男犯殺人罪，判無期徒刑、褫奪公權終身。

全案源於，25歲廖女先後與23歲高男、45歲潘男交往，2023年3月21日凌晨，潘男與廖女在台北市內湖區安康街住處休息，高男上門稱要拿安眠藥給廖女，潘男叫醒廖女，廖女起床氣朝潘男丟東西，2人報口角，潘男並稱「別以為我不敢動他」，隨後持刀劃傷高男右臉耳際，高男也從口袋抽出折疊刀猛砍潘男上身10刀，潘男送醫後於同年月30日不治身亡。

全案經士林地檢偵結依殺人罪起訴，士林地院依國民法官法審理，昨在法庭上揭示大量現場血跡照片，潘男家屬痛批高男殺人後還有時間拍照傳給別人，請求法官判高男無期徒刑；高男則稱，他是傳訊友人詢問該怎麼辦，並稱全案是正當防衛過當，他是見潘男與廖女拉扯，所以居中阻擋，案發隔天就向檢方認罪，請求依法減刑。

檢方指出，高男到案曾稱「我很不爽，直接拿刀抽他」，顯然是洩憤、報復；第10次筆錄推翻前9次供述，稱「潘男持刀衝向廖女」，連法官問，高男甩開潘男後，潘有拿刀嗎？高男都避重就輕，稱只專注在潘男上身。

高男一刀刀下手，都砍中潘男頭、頸等重要部位，10處傷勢中包含2處連續傷、8處獨立傷，頸部致命傷是長達17公分、深7公分的傷口，做案刀具刀刃9.5公分，可見案發時，刀刃幾乎埋進潘男脖子裡，「到底要多用力才能造成這樣的刀傷，這是一面倒的虐殺！」且潘男傷痕累累，高男僅有耳際劃傷，現場大量血跡都是潘男的，高男並非正當防衛。

高男砍人後沒救人，而是洗手、洗刀、拖地擦血，蹲在潘男旁稱「撐下去，加油」，警方二度阻止高男拖地擦血，高男竟轉頭開冰箱喝飲料，「這不是冷靜而是冷血！」高男否認犯行、滅證、未和解賠償道歉、犯罪目的是洩憤報復，請求法官判處無期徒刑。