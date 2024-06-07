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19歲空軍士兵缺錢上網賣槍 火速遭勒令退伍…上訴獲緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任新竹空軍基地賴姓一兵自稱缺錢，就上網兜售改造手槍、子彈，警方喬裝買家誘捕偵查抓到，軍方火速勒令其退伍，法院一審以賴嚴重危害社會治安，依槍砲罪判他3年2月；賴上訴表示自己才19歲已付出龐大代價，二審認定他供出來源予以減刑，撤銷改判他2年，緩刑5年，仍可上訴。

檢警調查，賴男上網以6萬元購入1把非制式手槍、13顆子彈，原本藏放在嘉義住處內，後因缺錢花用就透過身分不詳網友，幫他在網路上兜售槍彈，因台北士林分局警員網路巡邏發現，喬裝成買家要購買。

賴隨即和喬裝警員聯繫，表示有1把FNX-9改造手槍要賣，附贈50顆空包彈及20顆實彈，雙方談妥以12萬元交易，並約2023年2月17日在台中清水服務區交易，當天賴搭乘劉姓同袍的車抵達，依循喬裝警員指示上車，一出示槍彈對方立即表明身分逮捕他。

台中地院一審時，賴男坦承不諱，有扣案槍彈、交易對話可佐，該把改造手槍送驗也有殺傷力；一審認定，本案因警方誘捕偵查，賴為未遂犯應予以減刑。

賴的辯護人也說，賴男年僅19歲一時失慮，主張他持有槍彈未為其他危害，也供出槍枝來源，事後遭軍方勒令退伍，請求依刑法第59條減刑。

一審認為，賴恣意販賣槍彈，對社會治安危害不輕，難認有何可憫恕不予減刑，依非法販賣非制式手槍未遂罪判他3年8月，併科罰金5萬元。

賴不服上訴，主張有供出槍枝來源並讓檢警查獲，應依法減刑，且他學歷匱乏，缺錢才賣槍賺價差，案發4天就遭勒令退伍失去穩定工作，現從事水電學徒，已付出龐大代價，請求二審惠賜緩刑。

台中高分院二審查，賴有詳實供出槍枝來源的具體事證，使檢警獲知來源嫌疑人，認定構成供出槍彈來源且因而查獲，依法減刑，考量他犯後態度良好，撤銷改判他2年，併科罰金5萬元，緩刑5年，交付保護管束，應向公益團體提供240小時勞務，參加法治教育3場。

士林分局查獲賴姓空軍上網賣槍。圖／報系資料照
士林分局查獲賴姓空軍上網賣槍。圖／報系資料照

槍枝 網路

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