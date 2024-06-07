台南前議長郭信良涉索賄千萬！律師用手機基地台佐證「他不在場」

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案業者提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，今開庭審理，兩人均否認索賄，高說1300萬元是土地買賣不成，業者彌補其損失。郭信良律師團傳關鍵人物蔡連博作證外，以郭手機基地台位置佐證，郭第二次協議談妥1300萬元時不在場。

檢方認郭信良、高進見，涉以佃西重劃案業者提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴貪汙等罪嫌，其中，郭等人與業者廖堅志選在蔡連博安南祖厝協商，透過蔡聯繫會面外，蔡曾提及雙方協商不成，他還雞婆提議從1500萬元降至1300萬元等語，雖未被起訴，但最高檢發回續偵外，今以證人身分到庭。

在郭、高律師連番詢及蔡於調查官及檢方偵訊筆錄，然而，案發時2021年6月7、8日間，南機組調查官2023年7月間作筆錄，他多以「太久…忘記了」、「沒印象」回答。「又不是我的事」他說，他們的事跟他無關，從頭到尾對不太清楚。

檢方及律師等提示，蔡於調查官筆錄中提到糾紛，源自於「印象中之前高進見向廖堅志購買土地或是投資土地，但雙方分配坪數談不攏…」，蔡才回答「應該是」。

郭律師團詢問2021年6月8日廖與高第二次協商，當天郭信良手機基地台位置一整天都不在蔡祖厝附近，但蔡筆錄中提到郭二次都在場，是否記錯了？蔡答稱，也有可能，沒印象了，或在旁邊泡茶。

蔡表示，郭信良曾任議長，為民服務也很好，廖與高的土地糾紛，看在議長面子，應可以和氣、圓滿，才請他出面。在檢方追問下，他也說，郭僅出面，廖與高只要看到郭來了。檢方指「做公親不討論」，蔡說「是的」。