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竹縣前女議員被丈夫抓猴！裸下半身律師同床竟稱「小便滴到褲管才脫掉」

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竹縣前女議員被丈夫抓猴！裸下半身律師同床竟稱「小便滴到褲管才脫掉」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣前縣議員鄭昱芸因詐領助理費日前入獄，豈料，又被查出入獄前與律師趙忠源同床，被鄭昱芸的李姓丈夫目睹還拍下證據。兩人被抓包時，趙甚至來不及穿褲「下半身幾乎裸體」，遭法院判2人侵害配偶權，應連帶賠償40萬元。

判決書說，鄭昱芸與李姓丈夫結婚超過10年，育有1女，去年卻被李姓丈夫的友人撞見與趙忠源時常一同進出，因此李姓丈夫便質問鄭昱芸此事，鄭昱芸稱與趙忠源只是一般朋友、事業夥伴，要丈夫不要多想，但夫妻兩人仍大吵一架，沒想到後來鄭昱芸從去年底到今年初多次提離婚，還要求分夫妻財產。

李姓丈夫指控，今年2月中旬，趙忠源甚至當街毫不避諱表示與鄭昱芸在交往，要求「趕快簽字離婚」。沒想到2月22日早上臨時返家幫女兒拿取所需物品時，竟赫然發現鄭昱芸與趙忠源同床共枕臥室床上，趙忠源下半身幾乎裸體，腿部跨坐在鄭昱芸身上，趙被發現時還趕快以棉被蓋住自己下半身。

趙忠源辯稱與鄭昱芸交往「不是事實」，反而李姓丈夫一直跟他說「支持多元成家」，希望趙照顧鄭昱芸並彼此祝福。趙忠源還反指李姓丈夫當年也是不顧鄭昱芸已婚身分，介入他人婚姻。

對於被李姓丈夫撞見兩人同床，趙忠源的說詞是當天原本睡在沙發上，但鄭昱芸養的貓不斷攻擊他，剛好看到鄭昱芸床上有3條棉被，便用其中一條作阻隔，自己也爬上床睡在鄭昱芸床上另一側，又因睡前小便時，小便滴到褲管，才會在棉被中將褲子脫下，僅著四腳短褲並將下身捲於棉被内。

沒想到後來李姓丈夫突然進入房間拍照，為了避免被拍到私密部位，才立刻以被子將下身遮住，還為了澄清兩人清白，立即解釋鄭昱芸是在生理期，兩人並未發生任何事，且當天不是跨在鄭昱芸身上，而是中間的被子上。

鄭昱芸也稱因為生理期剛來，身體很不舒服，但當天身上衣著完整，且蓋著自己的被子，並沒有做出任何踰矩的事情「任何肢體接觸都沒有」，與趙忠源同房是為談論公事到深夜。

不過法官認為，趙忠源與鄭昱芸共臥於臥室床上，還被拍下趙忠源露出大腿向鄭昱芸身邊靠，如同熱戀中情侶或夫妻關係，已逾越一般社交行為分際，這種行為已非僅止於男女普通朋友或同事間的正常社交，判決2人應連帶賠償李姓丈夫40萬元。

新竹縣前縣議員鄭昱芸被丈夫抓包，與下半身失蹤律師同床共枕。圖／報系資料照
新竹縣前縣議員鄭昱芸被丈夫抓包，與下半身失蹤律師同床共枕。圖／報系資料照

丈夫 生理期

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