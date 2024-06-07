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晟德前董座林榮錦夫妻受手機電子監控 成北檢「自拍報到」首例

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

上櫃公司晟德大藥廠（4123）前董事長林榮錦等人，因犯證券交易法之內線交易，昨天遭台北地檢署及調查局台北市調查處約談，檢方諭知林榮錦及妻子歐麗珠各200萬交保、限制出境出海及受電子監控。值得注意的是，這次檢方施以的電子監控方式，與過往有所不同。

據了解，林榮錦夫妻受的電子監控為手機監控，兩人必須在檢察官指定的時間及地點，使用由高檢署科技設備監控中心出借的手機自拍，將照片上傳至檢察機關建置的系統，因手機具定位功能，檢察單位可即時掌握受監控者的報到情形。

使用手機進行電子報到屬於取代實體報到的方法之一，目的是為了減輕警察單位的負擔，相較於電子腳鐐或手環，手機監控受監控程度較輕微，也是北檢首次採取手機監控作為羈押的替代手段。

假如受監控者沒有在指定時間及地點上傳自拍照，系統就會告警，通知司法單位該受監控人報到異常的情形。此外，受監控者只要不要頻繁玩弄監控手環或腳環等設備、定時替監控設備充電、準時使用設備報到、受限制出境者不要靠近海岸線或機場等區域，系統即可大幅減少告警機會。

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晟德大藥廠前董事長林榮錦（前）涉嫌內線交易，昨遭檢調約談，檢方諭知林榮錦200萬交保、限制出境出海及受電子監控。記者房荷庭／攝影
晟德大藥廠前董事長林榮錦（前）涉嫌內線交易，昨遭檢調約談，檢方諭知林榮錦200萬交保、限制出境出海及受電子監控。記者房荷庭／攝影

司法 監控 自拍

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