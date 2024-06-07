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日籍遊客後壁湖潛水10公尺耳膜破裂溺死！教練夫妻確定要坐牢

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

日本籍遊客鯨井5年前帶妻女到墾丁潛水，卻因耳膜破裂喪失平衡感失聯，事隔1小時被救起已無呼吸心跳，送醫不治，負責帶團潛水的林姓、王姓教練夫妻，一審依過失致死罪分別判1年、10月徒刑，二審認定兩人符合自首要件，各改判8月、6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

林和日本籍王女結婚後在墾丁經營潛水旅店，2019年8月15日招攬鯨井和妻女一同到後壁湖，進行3天開放水域水肺潛水活動，當天恆春沿海為天候不佳，水中能見度僅2至3公尺，且林、王女對鯨井做耳壓平衡訓練時，也見對方反覆下潛、上浮18至20次，有耳壓平衡困難的症狀。

未料，一行人下潛半小時後，鯨井在6公尺礁處因耳膜不適，自行做耳壓平衡動作，而林、王女帶鯨井下潛至10公尺處的過程中，卻未注意鯨井狀況，獨留鯨井一人跟隨在後，鯨井失去蹤跡，最終因右耳無法承受水中壓力，耳膜破裂、內耳聽骨損壞及出血，在水中喪失平衡感，未能立即獲救溺死。

一審認定林、王女早知鯨井對水中環境壓力有平衡適應問題，在能見度極差的情況下執意下潛，依過失致死罪判林1年、王女10月徒刑。案件上訴，二審認為，案發當天水中能見度不佳，鯨井又有耳壓平衡不良問題，若依「PADI教練手冊」規範，應謹慎評估能否有效控制團隊，尤其團員都是新手、兒童，更應以安全為重。

二審認為，林、王女當時要照顧鯨井妻子，又要照顧兒童，卻在下潛途中獨留鯨井在後，最終導致鯨井失聯脫隊溺斃，兩人均有過失責任，但考量鯨井失聯後，兩人均留在現場，未逃避教練身分，符合自首減刑要件，改判8月、6月徒刑。最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

日籍遊客鯨井在後壁湖潛水耳膜破裂溺斃，最高法院依過失致死罪判教練夫妻8月、6月徒刑定讞。本報記者／翻攝
日籍遊客鯨井在後壁湖潛水耳膜破裂溺斃，最高法院依過失致死罪判教練夫妻8月、6月徒刑定讞。本報記者／翻攝

失聯 教練 日本

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