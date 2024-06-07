律師洩密給詐團羈押！「律師的辯護律師」也洩密 法院這樣判

律師鄭鴻威替詐團辯護外洩偵查機密遭羈押禁見，將私人TELEGRAM帳號、密碼給辯護律師劉育年，劉再外洩給鄭的親友，台北地方法院審理，依洩密罪判劉育年有期徒刑6月，得易科罰金54萬元，緩刑4年，向公庫支50萬元。可上訴。

劉育年為平安恩慈國際法律事務所執業律師，2024年2月1日受鄭鴻威妻子歐陽儀的委任擔任鄭的辯護人；鄭因參與犯罪組織罪嫌、洩密罪嫌重大，由檢方向法院聲請羈押禁見，2月2日法院開羈押庭後，裁定鄭羈押禁見。

檢方指控，劉育年擔任鄭鴻威的辯護人，於前往台北看守所接見鄭時，明知不能將鄭鴻威通訊軟體「TELEGRAM」帳號、密碼等偵查核心訊息告知歐陽儀和鄭鴻威的胞姊鄭彧歆，卻在2月7日時，將鄭指示其他律師繼續承接詐團陪偵的紙條轉交歐陽儀，再由歐陽儀轉知鄭彧歆，後以拍照並透過通訊軟體LINE轉知律師助理林佳毅。

檢察官追查案情聲押林佳毅獲准後，自林的扣案手機發覺紙條、翻攝照片，簽分案偵辦劉育年涉嫌洩密，劉偵查、審理都認罪。

判決說，劉育年是執業律師，將執行業務持有的秘密交給鄭鴻威的親友及共犯，違反職業倫理，使犯罪偵查徒增困難，不過，考量他坦承犯行、犯後態度尚可，審酌他是執業律師、具狀自述還要扶養父母及幼女，依法量刑。