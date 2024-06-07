造謠？網友Dcard批「大選作票完全沒在演」 法官不罰：言論自由

住雲林的廖姓男子於今年初大選投開票日後在社群網站Dcard發布一則「總統大選做票做的太明顯啦完全沒在演」文章並附3段投開票所影片，被警方以造謠為由，依違反社會秩序維護法移送法辦，但法官審理認為這屬於人民監督、參與社會活動的一部分，應屬憲法所保障言論自由範圍，諭知不罰。

今年1月13日為第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票日，陸續有民眾因為在網上質疑投開票所作票，警方認為此為不實指控或散布謠言，因足以毀損人民對中央選舉委員會辦理選舉的信心，影響公共安寧，依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款移送法辦。

虎尾警分局移送指出，廖姓男子今年1月14日0時47分許，涉嫌在未經查證消息是否屬實下，在社群網站Dcard的公開網頁發布主旨為「總統大選做票做的太明顯啦完全沒在演」的文章，內文並說「今天不是贏不贏的問題啦，台灣是個民主的國家，總統大選這麼重要的日子，居然大肆作弊？這樓不能沉！」下面還附3片影片連結，影片內容註明為南投67開票所，包括連續畫正字記號、念1號畫2號及於票匭裡面先整票等。

警方認為此舉構成造謠，移送雲林地院裁罰，但簡易庭法官審理認為，散布謠言，是指無事實根據憑空捏造、無的放矢的行為，不問出於口頭或文字，且不以發生實害為必要，但應注意者，由於社秩法此款規定限制人民言論自由，國家原則上理應盡量確保人民能在開放的規範環境中發表言論，僅為維護個人名譽、隱私等法益或公共利益、符合比例原則的情形下，才得為適當限制，即使如此，也必須在法律所規定的可罰範圍內作嚴格認定，才符合憲法保障言論自由的基本精神。