晟德涉內線交易 前董座林榮錦夫妻各200萬交保、受電子監控

上櫃公司晟德大藥廠（4123）前董事長林榮錦等人，涉嫌於2019、2021年，在禁止交易期間交易晟德股票，不法獲利數萬元至200多萬元，涉犯證券交易法之內線交易等罪。台北地檢署昨指揮法務部調查局台北市調查處執行搜索12處，諭知林榮錦及妻子歐麗珠各200萬交保、限制出境出海及受電子監控。

林榮錦的兒子林宏軒50萬交保，其餘3人以20萬至70萬不等交保。

2019年6月6日，晟德在公開資訊觀測站發布重訊，參與認購英屬開曼群島商Genlac Biotech International Corporation募資，間接支應其全資孫公司錦新國際公司公開收購子公司豐華生物科技公司之股權計畫。

2021年10月27日，晟德代子公司玉晟生技投資公司發布重訊，玉晟公司要將持有的澳優乳業股份有限公司股票，出售給Hongkong Jingang Trade Holding Co., Limited。

據了解，林榮錦等人涉嫌於兩次發布重大訊息前後的禁止交易期間，使用相關公司帳戶交易股票，不法獲利數萬至200多萬。林榮錦已卸任晟德董事長，現為晟德榮譽總裁。

檢調6日執行搜索晟德大藥廠等12處，約談林榮錦、歐麗珠、林宏軒及相關內部人，全案朝涉犯證券交易法171條第1項第1款之內線交易等罪嫌方向偵辦。

檢方訊後，諭知林榮錦和歐麗珠各200萬交保並限制出境出海及受電子監控，每天以手機電子報到、林宏軒50萬交保、蔡姓女子70萬交保、林姓女子20萬交保、葉姓男子20萬元交保。

晟德6日晚間發布重大訊息指出，法務部調查局至公司進行相關調查，公司以第三方身分配合協助調查，公司營運正常，對財務業務無重大影響。

晟德強調，2019、2021年分別宣布收購豐華生技，以及處分部分澳優公司股份，「過程絕無不法、一切公開透明」，公司全力配合司法調查，期盼釐清真相還原事實。