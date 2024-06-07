男大生對爛醉高中學弟「乘機性交」 一度否認下場曝

就讀某大學的王姓男子，去年4月間到桃園市拜訪高中學弟，2人在學弟位於中壢區租屋暢飲夜聊，翌日凌晨，王男見學弟喝到吐、暈死床榻之際，將學弟脫個精光後撫摸全身，並自顧自地幫學弟「用嘴服務」，還以手指進行肛交，學弟酒醒後發現「痛痛的」提告；桃園地院審結，將王姓男大生依乘機性交罪，判處有期徒刑3年2月，可上訴。

判決事實指出，王姓男子與學弟自高中時期即交好，2人考上大學後仍有聯絡，2023年4月15日晚間10點30分，王男在學弟中壢區住處房間內，與學弟一同飲酒至翌日凌晨1點左右，見學弟因酒醉嚴重、嘔吐，已處於不能抗拒狀態，竟利用學弟因酒醉而不能抗拒之際，先將學弟的褲子褪去後撫摸全身，接著利用嘴巴吸允學弟的生殖器，並以手指插入學弟肛門，對他進行口交及肛交的性交行為得逞。