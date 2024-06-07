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濫倒298車堆肥廚餘判刑定讞 屏議員王景山將入獄解職
國民黨屏東縣議員王景山、王琮荃父子與人共同經營堆肥場，卻未依許可程序，隨意傾倒298車堆肥廚餘，散發惡臭，被檢方依違反廢棄物清理法起訴，最高法院依非法清理廢棄物罪判王景山1年10月、王琮荃1年9月徒刑定讞，父子都要入獄。王景山對此質疑讓人有政治辦案的聯想，大嘆「太可怕了」。
王景山和莊姓男子為財夯實業公司負責人，王琮荃則是公司從業人員，專門將堆肥廚餘製成有機質肥料再利用，取得高雄、新北等縣市標案，但3人在堆肥人員不足、翻堆機、輸送帶設備毀壞時，向外運送298車未經處理的果皮、菜葉殘渣，棄置三地並散發惡臭。
王景山父子與莊杰龍合夥經營堆肥廚餘回收公司，在多處違法傾倒堆肥廚餘，涉違反廢棄物清理法遭法辦，一審緩刑，二審改判1年10月，最高法院維持原判定讞，將解職並入獄。
王景山昨說，公司收集的堆肥廚餘都有經過處理，農民也當作有機肥料使用，更未汙染土地，環保局驗了也沒問題，法官卻以沒有裝袋，未按操作程序，視同廢棄物；選前檢方收押他49天，選前幾天才放人，律師舉多個類似判例都無罪，法院卻不採，過程中有利的證人也不傳，讓人不得不有政治辦案的聯想。
屏東縣政府民政處表示，依照地方制度法79條，被判有期徒刑即解職，且在宣判當日起解職，另依選舉罷免法第74條，因為並非違反選罷法遭解職，因此不遞補；且王的第二選區缺額未達一半，無補選問題。
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