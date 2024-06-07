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燒死丈夫 她曾滅火改判12年

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

李女2021年3月潑汽油燒死楊姓丈夫，楊在送醫後宣告不治。圖／豐原緊急救援隊提供
李女2021年3月潑汽油燒死楊姓丈夫，楊在送醫後宣告不治。圖／豐原緊急救援隊提供
李姓前空姐離職後和小八歲的楊姓男子結婚，因婆媳問題，兩個女人水火不容。李女不滿丈夫態度消極，潑汽油將他活活燒死，法院三度依殺人罪判她十五年徒刑，最高法院仍撤銷發回；台中高分院更二審認為李女朝楊身上、周邊潑汽油，衝突中意外引燃火花，認定她主觀上有殺人不確定故意，考量她有拿滅火器滅火，昨減為十二年刑。

檢警調查，李女（四十四歲）和楊（卅六歲）婚後同住，李和公婆常起衝突，婆媳關係緊張。李女二○二一年三月在臉書貼文，附上手臂齒痕照片，控訴婆婆咬她還潑辣椒油，夫家則拿影片反擊婆婆遭李女打巴掌、腳踹，網友形容是對「驚世婆媳」。

婆婆對媳婦提告家暴傷害罪，李女認丈夫沒積極調停、態度消極，遷怒於他。同年三月十一日，李女到加油站購買汽油裝瓶，趁著丈夫熟睡時潑灑、引燃，楊嚴重燒燙傷，搶救一個半月不治。

台中地院、台中高分院上訴審及更一審，均依殺人罪判李女十五年徒刑，最高法院以未查明李女有無放火故意，兩度撤銷原判決、發回更審。

更二審審理時，李女仍否認殺人，辯稱只想嚇唬先生，她在庭上向公婆致歉，但未獲原諒。合議庭認為李女曾從事空服員多年，受過飛航安全訓練，明知屋內狹小、多易燃物，且面對楊求饒仍縱火，顯有殺人犯意。李女和丈夫、公婆夙怨積累，心生不滿而行凶，但放火後有拿滅火器撲滅火勢，未對社區住戶造成更大損害。

更二審認為李女殺人、放火都是基於不確定故意，非直接故意，且放火部分屬於中止未遂得減輕事由，依殺人罪判她十二年，仍可上訴。

丈夫 傷害罪 家暴 最高法院 殺人 空服員 縱火

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