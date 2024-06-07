已故台灣制憲基金會董事長辜寬敏。圖／聯合報系資料照片 台灣制憲基金會董事長辜寬敏生前提出制憲意向公投案，被中央選舉委員會駁回，他提行政訴訟救濟，一審判辜敗訴。案經上訴，最高行政法院指選舉人只能投票複決憲法修正案，沒有投票創制的權限，昨日駁回。

辜寬敏二○二○年四月卅日提出制定新憲公投案，盼爭取於隔年舉行公投，題目為「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」，中選會於同年十月廿三日駁回。辜提行政訴訟但一審吞敗，案件上訴期間，辜於去年二月廿七日死亡。

最高行指出，公民投票是人民依立法院制定的法律，行使憲法明定的創制、複決基本權利，直接對國家重大政策等表達有拘束力意見的制度，但人民行使公投權利，不是毫無界限，應遵循憲政體制而在立法所定範圍內為之。

最高行認為，現行憲法增修條文明文規定憲法修改的程序，修正憲法部分或全部條文的提案創制，是專屬於立法院的職權範圍，由立委受人民之託代議，而中華民國自由地區選舉人就憲法修正案，僅能投票複決，沒有投票創制的權限。

判決指出，辜寬敏提出的公投內容不僅要求總統推動制憲程序，且要求從憲法的整體設計、國家定位、人權保障、政府體制及修憲門檻等，作實質全盤性檢視與翻新，屬於修憲或制憲層次，不是純為憲法政策或制憲準備行為。

最高行表示，制憲公投案不屬於適用全國性公投的「重大政策」，不符創制要件，又依現行憲法來看，總統並無「推動制定憲法」的憲法權限，也沒有「憲法政策」或「制憲之準備行為」的權責，即使公投案通過，也無法對總統產生法律拘束力，中選會處分駁回沒有違誤。最高行駁回上訴後，全案確定。