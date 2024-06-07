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BMI超標怕停飛 飛官體檢造假

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

飛行官因身體質量指數超標，怕被停飛而竄改體檢紀錄遭送辦。示意圖。圖／聯合報系資料照片
飛行官因身體質量指數超標，怕被停飛而竄改體檢紀錄遭送辦。示意圖。圖／聯合報系資料照片
陸軍航空第六○二旅攻擊直升機隊蕭姓少校飛行官因身體質量指數（ＢＭＩ）超標，怕被停飛，因而竄改體檢紀錄遭送辦。台中地方法院考量蕭認罪、已遭停飛一年多，依現役軍人犯偽造公文書罪判他八月徒刑，緩刑二年。 

飛官體格、訓練均受嚴格要求，時任立法委員的黃偉哲二○一五年就曾質詢軍方，陸軍航空第六○一旅多名軍士官ＢＭＩ值超過卅，恐因體重不合格造成飛官短缺。國軍航空醫務教範中也規定，身體質量指數大於廿八或不及十八，且男性體脂率超過百分之廿五，限期未改善，有頑固性肥胖或個人不願合作時，採積極減重管制並停止飛行。

檢方、憲兵隊調查，蕭二○二三年三月廿四日赴國軍醫院體檢，為避免自己和同袍ＢＭＩ超標遭停飛，趁醫護人員不注意時，偷拿對方印章盜蓋在自己和同袍的身高、體重、ＢＭＩ值及體脂率等欄位，假冒是由醫護人員填載。但因醫護察覺，調閱監視器後被抓包。

台中地院發現，蕭的犯罪動機是因怕自己、同袍的ＢＭＩ值超標，遭單位管制停飛減少飛行加給，但就偽造自己體格檢查紀錄表部分，還未實際向軍方提出就被發現。蕭事後經航醫官判定符合停止飛訓任務標準，建議停飛，經旅長同年三月廿五日核示停飛管制，直至今年四月審理時仍在停飛。

至於蕭偽造同袍體格檢查紀錄表部分，中院認為他僅盜蓋對方印章、尚未填寫數值，認定犯罪損害輕微，同時同袍也不追究。

犯陸海空軍刑法、刑法偽造公文書罪，法定刑是一年以上七年以下徒刑，中院依刑法第五十九條「情堪憫恕」條款減刑，也考量他犯後認罪、情節非重，且他之前有飛行加給月入十一萬元，停飛後剩六萬元，除有妻小還得扶養呈植物人狀態十七年的奶奶，判他八月刑並宣告緩刑。

印章 指數 超標

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