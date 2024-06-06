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被害女子損失畢生積蓄又罹癌…求司法主持公道 法院刑判7年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

一名高姓男子以提供資金供他周轉、投資醫療器材，可分得高額利潤為由，先後遊說3名女子投資，其中一名被害女子被詐700多萬元，畢生積蓄化為烏有還身心俱疲罹患癌症，要求司法主持公道。彰化地院審結，依詐欺取財、偽造文書等罪判處高男有期徒刑7年。可上訴。

判決書指出，高男未任職醫療器材公司，也沒實際經營醫療器材買賣，竟從110年三、四月至十二月間，以存放投資款項的名義向4名不知情女子借用銀行帳戶金融卡、存簿、印章等物，自己也申辦銀行帳戶都作為詐財帳戶。

高男110年3月起，佯稱從事各項醫療器材買賣且病人開刀急需資金，若提供資金投資醫療器材、給病人周轉醫藥費，將可分得高額利潤，詐騙3女子接續匯款或交付款項予高男，他為取信其中兩名女子，在詐騙期間各返還97萬多元、200多萬元，誘使被害人付出更多錢。高男為拖延支付餘款，110年7月間偽造銀行的匯款單，並以通訊軟體LINE各傳送偽造匯款單的照片給她們。

法院審酌高男正值青年，並具有正常智識程度及謀生能力，竟不思以正當途徑賺取財物，反利用被害人的信任一再欺騙，造成各遭詐欺款項均達數百萬元，被害金額龐大，犯罪情節甚重，又考量高男在警詢、偵訊中均否認犯行，直至法院準備程序時坦承犯行。

高男雖有意願與告訴人洽談和解，卻稱出監前無能力賠償，復考量告訴人對於量刑意見，其中一名告訴人表示，畢生積蓄全部遭被告騙走，還有其他負債並罹患癌症，年邁父母因此需要打零工過活，造成家庭支離破碎，希望法官從重量刑。

彰化地方法院判處詐騙3名女子的高姓男子有期徒刑7年。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處詐騙3名女子的高姓男子有期徒刑7年。記者簡慧珍／攝影

彰化 癌症 詐欺 詐騙

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