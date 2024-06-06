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制憲公投案被中選會駁回…獨派大老辜寬敏生前不滿上訴 官司結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

已故台灣制憲基金會董事長辜寬敏生前不滿提出2項制憲意向公投案被中央選舉委員會駁回，而提行政訴訟，一審判決辜寬敏敗訴，案件上訴審理期間，辜寬敏逝世，最高行政法院今駁回上訴，全案確定。

台灣制憲基金會提出制定新憲公投案，盼爭取在2021年舉行公投，題目包括「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲 法」、「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」，中選會2020年10月23日駁回公投案，辜寬敏不服提行政訴訟救濟。

一審認為，2項公投案與公民投票法規定不合，且提案主文有文義未明，及有另作其他解釋的可能，違反用詞辦法相關規定，中選會處分否准無誤，判決辜寬敏敗訴。

案件上訴，辜寬敏2023年2月27日死亡，遺孀辜王美琇以繼承人身分，具狀向法院聲明承受訴訟，但最高行認為領銜人身分所生的訴訟標的法律關係具有一身專屬性，依法不是繼承人所可以承受的，因此裁定駁回，辜寬敏有委任訴訟代理人，依規定不停止訴訟程序，而做出本案判決。

最高行指出，公民投票是人民依立法院制定的法律，行使憲法明定的創制、複決基本權利，對國家重大政策等，直接表達有拘束力意見的制度，但人民行使公投權利，並非毫無界限，仍應遵循憲政體制而於立法所定範圍內為之。

最高行認為，現行憲法增修條文已明文規定憲法修改的程序，憲法修正案的提案創制，是專屬於立法院的職權範圍，由立委受人民託代議為之，而中華民國自由地區選舉人就憲法修正案，僅有投票複決的權限，並無投票創制的權限。

判決指出，辜寬敏提出的公投內容不僅要求憲法機關的總統推動制憲程序，且要求從憲法的整體設計、國家定位、人權保障、政府體制及修憲門檻等，作實質上憲法的全盤性檢視與翻新，屬於修憲或制憲層次，不是純為憲法政策或制憲準備行為。

最高行指出，制憲公投案不屬於公投法所指適用全國性公投的「重大政策」，不符「重大政策創制」的「創制」要件；又依現行憲法觀之，總統權限並無「推動制定憲法」的「憲法權限」，也沒有所謂「憲法政策」或「制憲之準備行為」的權責，即使公投案通過，也無法對總統產生法律拘束力，中選會駁回公投案沒有違誤，全案確定。

已故台灣制憲基金會董事長辜寬敏。圖／聯合報系資料照片
已故台灣制憲基金會董事長辜寬敏。圖／聯合報系資料照片

公投 投票 辜寬敏

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