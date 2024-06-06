法院提告變討債工具？黑心借貸業者誣告23人判3年

男子劉威宏利用法律專業，自2022年3月起，提供「手機租賃契約書」或「投資協議合約書」等範本給小額借貸業者李明憲、彭冠崴，讓民眾借款時簽署，日後若欠錢不還，便把法院當討債工具，提告侵占、詐欺等追償欠款，嚴重浪費司法資源。新北地方法院依23個誣告罪，判處劉、李、鵬各3年、7月及6月徒刑。

事實上，3人提告討債的惡劣行徑不只如此，共在全台對73位民眾提告，案件經移轉管轄後遍布全國各地檢署，新北地檢署當初係就轄內23件誣告案起訴，交由法院審判。各地檢署在經手3人提告案件不起訴後，咸認3人利用國家刑事告訴為私人討債，濫用司法資源，此風不可長，紛紛簽分誣告案偵辦。

判決指出，略懂法律的劉男向李、彭2業者建議，一般借貸借款人只簽本票，若不還只能提民事告訴，但借款時若誘使借款人簽下「手機租賃契約書」或「投資協議合約書」，日後不還就可提起侵占手機或虛擬貨幣投資詐騙的刑事告訴，迫使借款人乖乖還錢。