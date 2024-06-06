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國民黨中常委邱素蘭誣指羅淑蕾侵占賑災款項 更一審仍有罪判決曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨中常委、會計師邱素蘭誣指同黨前立委羅淑蕾侵吞會計師公會核撥、募款的莫拉克風災賑災費用500萬元，涉業務侵占、背信等罪嫌。羅淑蕾獲檢方處分不起訴確定，反控邱素蘭誣告，一、二審依誣告罪判刑5月，最高法院撤銷發回更審；台灣高等法院更一審今依誣告罪改判邱素蘭4月徒刑，可上訴。

邱素蘭是台北某會計師事務所所長，也是台灣省會計師公會成員，2017年7月28日向檢方告發羅淑蕾侵占會計師公會核撥莫拉克颱風500萬元賑災費用。

邱素蘭指控羅淑蕾受會計師公會之託，將150萬元支票交付給前立委侯彩鳳辦理賑災活動，但羅淑蕾卻未如實交出支票；邱女同年10月13日指稱會計師公會募款金額342萬餘元中，有2萬2000元帳目不清，認為羅淑蕾違法侵占；檢方調查後認為羅淑蕾罪嫌不足，處分不起訴確定。

邱素蘭被羅淑蕾提告誣告罪嫌，檢方依法起訴；邱素蘭否認犯行，一、二審依誣告罪判邱素蘭5月徒刑，不得易科罰金，但判決被最高法院撤銷發回更審。

高院更一審指出，依卷證資料和證人說法，關於八八水災賑災款支票是交給主辦單位，單據核銷部分也在理事會臨時動議說明，因直接致贈學童及受災居民，取得單據有困難，因事屬特殊，同意依會計師公益促進會決議核銷，邱素蘭有出席理事會，不可能不知決議事項。

更一審表示，邱素蘭對羅淑蕾提告妨害名譽，經檢察官查證後，證人已證明沒有透過羅淑蕾做捐贈，並曾致電邱素蘭告知所述不是事實，要邱素蘭查證清楚，邱素蘭偵查中也在場聽聞，已知悉羅淑蕾並無侵占，事後仍執意提出刑事告發狀，認定有誣告犯意。

更一審指出，審酌邱素蘭虛捏羅淑蕾涉有侵占等不實事實，導致使國家機關發動無益的偵查程序，耗費司法資源，妨害司法正義實現，並使羅淑蕾無端訟累，暴露於受刑事處罰的危險中，耗費時間、精力，依誣告罪判刑4月，不得易科罰金。

邱素蘭。圖／翻攝自國民黨網站
邱素蘭。圖／翻攝自國民黨網站

侵占 會計師 羅淑蕾

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