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只給單機版…台北捷運被控重製供各站用 北檢查無侵權

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

十合科技股份有限公司指控，台北大眾捷運股份有限公司涉嫌重製「封裝布建系統」及「權限管理系統」程式於多個車站，提告北捷運公司及董事長趙紹廉涉犯著作權法。台北地檢署今偵結，認定台北捷運無侵權犯行，處分不起訴。

財團法人資訊工業策進會與十合科技公司於2005年間，曾簽訂分包委託合約，由十合公司提供「封裝布建系統」及「權限管理系統」程式的單機授權，安裝在當時捷運的「捷運帳務整合系統中心端及69個車站端之STS」，台北捷運公司無權限重製超過69站部分。

十合科技公司主張，台北捷運公司董事長趙紹廉指示員工，擅自重製權限管理系統程式，使用於現行131個車站超過69個車站部分，以及貓纜中央端及車站端共5站，提告趙紹廉涉犯著作權法第91條第1項之擅自重製罪、台北捷運公司涉犯著作權法第101條第1項之予以處罰等罪嫌。

檢方指出，趙紹廉具狀辯稱，去年1月17日他經推選為台北捷運公司董事長，對十合科技公司主張的涉嫌重製權限管理系統一事並不知情，他到任時，台北捷運公司已經沒有使用該系統，台北捷運公司與十合科技公司並無簽訂任何民事合約，因該系統老舊、維護困難，台北捷運公司再於2019年5月間透過公開招標程序，與神通資訊股份有限公司簽訂「自動收費系統中央資訊處理機設備採購案」，於2022年5月1日啟用。

檢方偵辦，依據資策會提供給台北捷運公司的帳務系統服務建議書，認定權限管理系統應是以中央端為中心，管理複數車站，車站端僅建置資料庫，透過認證存取資料，而非於各車站端均設置權限管理系統。

此外，十合科技公司代表人張品燦於法院審理時陳稱，十合科技公司交予資策會一個單獨的系統，系統本身獨立運作，可運用至其他標的。檢方指出，台北捷運公司於審理時，否認有在69個車站中分別安裝權限管理系統，僅有於中央端安裝系統，並無侵害十合科技公司著作權。

資策會專案經理證稱，十合科技公司並未提及須分批一套一套授權；資策會員工證稱，他沒有聽過需分批一套一套授權，驗收過程順利。檢方指出，有關資策會並無任何十合科技公司所指的涉犯著作權法犯行，已有兩份不起訴處分書在卷可憑。

檢方根據判決書認定，台北捷運公司在貓纜車站端安裝封裝佈建系統車站端軟體，連線至北捷帳務系統的中央端，應認已取得十合科技公司授權，台北捷運公司無侵害十合科技公司的故意或過失，依據先前判決書等資料，難認台北捷運公司有重製行為，因罪嫌不足，全案處分不起訴。

台北捷運。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台北捷運。示意圖。圖／聯合報系資料照片

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