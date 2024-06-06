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判刑1年10月定讞遭解職 屏東縣議員王景山喊冤

中央社／ 屏東縣6日電

國民黨屏東縣議員王景山經營堆肥廠，多次惡意棄置，違廢清法判刑1年10月定讞遭到解職。王景山今天表示，心情低落、真的冤枉。議員缺額則依法不遞補也不補選。

王景山今天接受中央社記者電話訪問指出，製作的肥料真的有農民使用，過程也沒有土地受到污染，堆肥場就是把沒有用的東西，變成有用的東西，竟還被欲加之罪，「真的很冤枉。」

王景山說，審理過程中，要求傳喚證人證明自己無罪，也都不傳，「實在太可怕了。」

屏東縣政府民政處指出，依照地方制度法79條，判決有期徒刑即在宣判當天起解職；依選舉罷免法第74條，因為並非違反選罷法遭解職，因此不遞補；另外，其屏東第2選區缺額未達1/2，也沒有補選問題。

屏東縣議員王景山父子等人經營堆肥廠，多次惡意棄置，二審高雄高分院認為王景山等人犯行非輕，依非法清理廢棄物罪改判王景山父子1年10月及1年9月徒刑，均撤銷緩刑，最高法院駁回上訴定讞。

屏東縣議員王景山。圖／聯合報系資料照片
屏東縣議員王景山。圖／聯合報系資料照片

屏東縣政府 廢棄物 議員

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