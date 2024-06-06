驚世空姐潑汽油燒死老公 更二審減刑判12年理由曝

李姓前空姐離職後和小8歲的楊姓男子結婚，因婆媳問題互控家暴鬧上網路，被網友稱是「驚世婆媳」，李又不滿先生消極，竟潑汽油活活燒死對方，法院一、二審3度依殺人罪判她15年，2度經最高法院撤銷發回，更二審考量李縱火後拿滅火器符合中止犯，今撤銷改判她12年，仍可上訴。

更二審指出，李女仍否認殺人，辯稱只想嚇唬先生，但她曾從事空服員多年，具飛航安全訓練及要求，案發處是小坪數屋內多易燃物，面對楊求饒仍縱火，顯有殺人犯意。

更二審考量，李女和先生、公婆夙怨積累，心生不滿而行凶，但放火後有拿滅火器撲滅火勢，幸未對社區住戶造成更大損害，考量她犯後有詢問先生狀況的關懷言語，一再當庭對公婆致歉，但都未獲原諒。

更二審認為，李女殺人、放火部分都是基於不確定故意，而非直接故意，且放火部分屬於中止未遂（中止犯）的減輕事由，減刑後撤銷改判她12年。

檢警調查，李女（44歲）和楊男（36歲）婚後同住，李和公公、婆婆常因價值觀、生活習慣不同起衝突，尤其婆媳關係緊張。李2021年3月曾在臉書PO文，附上手臂齒痕照片控訴婆婆咬她還潑辣椒油，夫家也拿影片反擊婆婆遭李女打巴掌、腳踹，一度被網友形容是對「驚世婆媳」。

後來婆婆對李提告家暴傷害罪，李認為老公沒有積極出面調停、態度消極，同年3月11日遷怒丈夫竟跑到加油站購買汽油裝瓶，回家趁著老公躺在床熟睡時潑灑、點燃，造成先生嚴重燒燙傷，李女自己也被灼傷，屋內廚房、臥室也遭火勢波及，楊男經搶救1個半月仍因大面積燒燙傷死亡。

台中地院一審、台中高分院二審均依殺人罪判李15年，上訴經最高法院撤銷發回，更一審仍判15年，再經最高法院第二度撤銷發回後，更二審今改判李12年。

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