犯保士林分會好馨情快閃市集 滷味、咖啡、果乾飄香

犯保士林分會與士林地檢署，合作舉辦「好馨情快閃市集」，邀請馨生人在士檢公訴大樓，也是士林地方法院1樓中庭設攤參與市集，其中八仙塵爆傷者家屬陳媽滷味及貓本家咖啡等商攤，吸引司法官、法院員工們搶購商品。犯保士林分會將持續舉辦快閃市集，協助馨生人重建生活、重拾工作。

「犯罪被害人權益保障法」今年元旦起實施，為全新風貌的犯保元年，同時也是財團法人犯罪被害人保護協會成立25周年。「好馨情快閃市集」從6月起至士林、三重、汐科園區，舉辦1日快閃市集。今中午地檢署、法院員工們逛起市集，絡繹不絕，從貓本家咖啡及滷味，至極品軒手作烘焙、嘉農行果乾等，逐一搶購美味又精緻商品，商品一掃而空。

犯保士林分會指出，突如其來地犯罪，摧毀被害人及他們的家屬（馨生人）原本和樂美滿的生活，馨生人面對接踵而來的身心創傷、經濟壓力與冗長訴訟，已疲憊不堪，分會秉持「解決困境、撫平傷痛、重建生活」的服務宗旨，陪伴馨生人度過艱辛地復原路程，重建生活、重拾工作或創業實踐夢想。

今設攤的商家「陳媽滷味」及「貓本家寵物友善咖啡館」為家人，他們的兒子、胞弟陳男為八仙塵爆的傷者，當時全身受有燒燙傷面積高達68%，臉部以下幾乎受傷，陳媽為後續治療、復健費用，從原本市場生意，加碼至可大台北地區送貨到府，素食椒麻滷味吸引眾多回頭客。

今貓本家陳老闆指出，印象最深刻的是新冠肺炎期間，咖啡生意因景氣受挫，犯保士林分會與士檢合作首度舉辦市集，且陸續安排在新竹、台中等地的百貨公司內的市集擺攤，讓沒有廣告經費的他，能提升品牌知名度，開啟中部的顧客市場，如今胞弟從事保險業務員，逐漸走出陰霾，也會斜槓幫忙咖啡館。