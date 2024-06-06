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犯保士林分會好馨情快閃市集 滷味、咖啡、果乾飄香

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

犯保士林分會與士林地檢署，合作舉辦「好馨情快閃市集」，邀請馨生人在士檢公訴大樓，也是士林地方法院1樓中庭設攤參與市集，其中八仙塵爆傷者家屬陳媽滷味及貓本家咖啡等商攤，吸引司法官、法院員工們搶購商品。犯保士林分會將持續舉辦快閃市集，協助馨生人重建生活、重拾工作。

「犯罪被害人權益保障法」今年元旦起實施，為全新風貌的犯保元年，同時也是財團法人犯罪被害人保護協會成立25周年。「好馨情快閃市集」從6月起至士林、三重、汐科園區，舉辦1日快閃市集。今中午地檢署、法院員工們逛起市集，絡繹不絕，從貓本家咖啡及滷味，至極品軒手作烘焙、嘉農行果乾等，逐一搶購美味又精緻商品，商品一掃而空。

犯保士林分會指出，突如其來地犯罪，摧毀被害人及他們的家屬（馨生人）原本和樂美滿的生活，馨生人面對接踵而來的身心創傷、經濟壓力與冗長訴訟，已疲憊不堪，分會秉持「解決困境、撫平傷痛、重建生活」的服務宗旨，陪伴馨生人度過艱辛地復原路程，重建生活、重拾工作或創業實踐夢想。

今設攤的商家「陳媽滷味」及「貓本家寵物友善咖啡館」為家人，他們的兒子、胞弟陳男為八仙塵爆的傷者，當時全身受有燒燙傷面積高達68%，臉部以下幾乎受傷，陳媽為後續治療、復健費用，從原本市場生意，加碼至可大台北地區送貨到府，素食椒麻滷味吸引眾多回頭客。

今貓本家陳老闆指出，印象最深刻的是新冠肺炎期間，咖啡生意因景氣受挫，犯保士林分會與士檢合作首度舉辦市集，且陸續安排在新竹、台中等地的百貨公司內的市集擺攤，讓沒有廣告經費的他，能提升品牌知名度，開啟中部的顧客市場，如今胞弟從事保險業務員，逐漸走出陰霾，也會斜槓幫忙咖啡館。

士林分會主委林志銜、士檢檢察長顏迺偉、犯保總會董事長張斗輝董事長、法務部督導參事林嚞慧、士院院長彭幸鳴，均參與為涉設攤的馨生商家加油打氣。檢察長顏迺偉表示，「好馨情快閃市集」是一輛乘載著馨生人夢想的列車，從今日起程，持續到不同地區去分享美食、推廣馨生商品，期待他們的品牌在犯保士林分會領航下，走出一條自己的康莊大道。

「好馨情快閃市集」陳媽滷味吸引大批顧客回購。記者蕭雅娟／攝影
「好馨情快閃市集」陳媽滷味吸引大批顧客回購。記者蕭雅娟／攝影
犯保士林分會與士林地檢署，合作舉辦「好馨情快閃市集」。圖／犯保士林分會提供
犯保士林分會與士林地檢署，合作舉辦「好馨情快閃市集」。圖／犯保士林分會提供
嘉農行趙媽媽手作水果茶大受歡迎。記者蕭雅娟／攝影
嘉農行趙媽媽手作水果茶大受歡迎。記者蕭雅娟／攝影
犯保士林分會與士林地檢署，合作舉辦「好馨情快閃市集」，現場人潮絡繹不絕。記者蕭雅娟／攝影
犯保士林分會與士林地檢署，合作舉辦「好馨情快閃市集」，現場人潮絡繹不絕。記者蕭雅娟／攝影
陳媽滷味、貓本家寵物友善咖啡館商品，吸引大量顧客。記者蕭雅娟／攝影
陳媽滷味、貓本家寵物友善咖啡館商品，吸引大量顧客。記者蕭雅娟／攝影
犯保台北分會今也參與好馨情快閃市集。記者蕭雅娟／攝影
犯保台北分會今也參與好馨情快閃市集。記者蕭雅娟／攝影

咖啡館 快閃

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