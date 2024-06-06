飛官又傳「超重」 他BMI超標竄改體檢…遭停飛還被判刑

鎮守中台灣的陸軍航空第602旅，飛官體格、訓練均受嚴格要求，未料傳出1名蕭姓飛官因身體質量指數（BMI）超標，怕被停飛竟竄改體檢紀錄，曝光被依軍法、刑法送辦；法院以他犯1年以上、7年以下重罪，考量他坦承、已遭停飛1年多，依現役軍人犯偽造公文書罪判他8月，緩刑2年，可上訴。

根據中華民國空軍官校招生QA，飛行生限制身高160公分至190公分，身體質量指數（BMI）18至28。

檢方、憲兵隊調查，蕭男去年3月24日赴國軍醫院體檢，他為避免自己和同袍BMI超過28而被停飛，就趁醫護人員不注意時，偷拿對方印章盜蓋在自己和同袍的身高、體重、BMI值、體脂率等欄位，並填寫數據，假冒是由醫護人員填載，醫護察覺後調閱監視器畫面立刻曝光。

台中地院審酌，蕭犯罪動機是因怕自己、同袍的BMI值超標，而遭單位管制停飛減少飛行加給，但就他偽造自己體格檢查記錄表部分，其尚未實際向軍方提出就被發現。

法院也說，蕭案發後經航醫官判定符合停止飛訓任務標準，建議停飛，並經旅長去年3月25日起停飛管制，直到今年4月審理期間仍在停飛管制狀態，至於偽造同袍體格檢查紀錄表，僅盜蓋對方印章尚未填寫數值，認定他犯罪所生損害輕微，同袍也不追究。

法院說，蕭犯陸海空軍刑法、刑法偽造公文書罪，法定刑是1年以上7年以下徒刑，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院考量，蕭為避免BMI超標遭停飛而少領加給，就偽造公文書，所為實屬不該，但他犯後坦承、情節非重，相較之前飛行加給月入11萬元，現遭停飛月入剩6萬元，除有妻小還得扶養呈植物人狀態17年的奶奶。

中院審理後依現役軍人犯偽造公文書罪，判他有期徒刑8月，緩刑2年，交付保護管束，受法治教育3場。