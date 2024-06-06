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馬祖官員涉索賄與指示屠殺梅花鹿 監院糾正連江縣府

中央社／ 台北6日電

監委蔡崇義今天說，前連江縣政府建設局長及產業發展處長劉德全濫行指示，屠殺大坵島83頭梅花鹿、收受廠商賄款等情形，監察院糾正連江縣政府，並函請農業部及連江縣政府檢討改進。

監察委員蔡崇義、趙永清、王麗珍透過新聞稿表示，劉德全在任職期間，利用職務之便，向3家得標廠商索取約新台幣百萬元賄款，並藉由擔任地方產業創新研發計畫的評選委員，使其2個兒子成立的5間人頭公司，取得計300餘萬元計畫補助款；又私下指示屠殺大坵島83頭梅花鹿，5月7日經監察院彈劾審查會審查全票通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監委說，對於濫行屠殺梅花鹿部分，政府為尊重動物生命及保護動物、增進動物福利，在民國87年11月制定動物保護法公布施行。依動物保護法規定，連江縣政府是動物保護的地方主管機關，但未落實機關動物保護法等相關法規的教育宣導及訓練。

監委指出，連江縣政府授權動保單位主管的權限不當，導致產發處相關人員，藉由「109-110年連江縣推動野生動植物合理利用之管理計畫（勞務）」採購招標案，該採購案並無宰殺梅花鹿的契約項目，不符合採購案內容情況下，濫行指示得標廠商屠殺大坵島梅花鹿。

監委表示，宰殺梅花鹿方式，是由廠商在大坵島後山設置陷阱，在梅花鹿遭陷阱困住後，就以繩索套住鹿隻四肢，再以刀具刺入鹿隻咽喉、心臟或腹部等部位，使鹿隻失血死亡，顯有違動物保護法規定，核有未當，因此糾正連江縣政府。

監委指出，農業部是動物保護的中央主管機關，連江縣政府藉由公開招標前農委會林務局（112年8月1日改制為農業部林業及自然保育署）補助案的「109-110年連江縣推動野生動植物合理利用之管理計畫（勞務）」採購案，濫行宰殺梅花鹿。

監委說，農業部對於相關補助案經費的執行情形，應加強落實追蹤控管；又對於動物保護相關作為及法令規定，也應加強推動宣導，落實動物保護中央主管機關的職責，以避免類似案件發生。

另外，監委表示，劉德全收受賄賂、協助詐領補助款及濫行指示屠殺大坵島梅花鹿等情形，連江縣政府應依政府採購法相關規定妥予處理。本案顯見連江縣政府內部監督防弊機制欠缺，有違國家設置政風機構端正政風、促進廉能政治的本旨，有待積極檢討改進。

監察院財政及經濟委員會5日審查通過蔡崇義、趙永清、王麗珍所提調查報告，糾正連江縣政府，並函請農業部及連江縣政府檢討改進。

監委蔡崇義今天說，前連江縣政府建設局長及產業發展處長劉德全濫行指示，屠殺大坵島83頭梅花鹿、收受廠商賄款等情形，監察院糾正連江縣政府，並函請農業部及連江縣政府檢討改進。報系資料照／記者胡經周攝影
監委蔡崇義今天說，前連江縣政府建設局長及產業發展處長劉德全濫行指示，屠殺大坵島83頭梅花鹿、收受廠商賄款等情形，監察院糾正連江縣政府，並函請農業部及連江縣政府檢討改進。報系資料照／記者胡經周攝影

屠殺 收賄 梅花鹿 監察院 農業部

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