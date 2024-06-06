快訊

重承諾真男人！黃仁勳兌現與私廚「打勾勾約定」 喝雞湯留2萬5小費

下午2時18分花蓮縣秀林鄉規模4.4地震 最大震度3級

當心！幫小孩、長輩註冊LINE 「這方式」可能讓自己帳號被刪除

南投信義鄉公所爆弊案 秘書兄弟圖利廠商2189萬遭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢數偵辦南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍，涉嫌和弟弟利用200多件工程標案名義，並與特定廠商合作，5年多得標採購金額圖利高達2189萬多元，檢、廉4日搜索後，昨依貪汙治罪條例等將胡及弟弟向法院聲押禁見獲准。

中檢指出，全案由檢察官黃鈺雯指揮廉政署中調組，經查南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍涉嫌自2019年起，由弟弟當作人頭，並找來特定廠商合作，由胡藉由公所發包各項道路維修、下水道清淤等工程。

檢、廉查出，胡主導標案由其中1間土木包商名義，前後一共承攬227件鄉公所採購案，採購金額高達2189萬多元，涉嫌圖利。

檢廉4月搜索信義鄉公所，帶回胡及弟弟，以及包商等一共5人列被告，另傳喚6名證人，檢方複訊後認為胡及弟弟涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利、政府採購法第 15 條及公職人員利益衝突迴 避法第14條，將胡及弟弟向法院聲押禁見獲准。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

南投縣 廉政署 檢察官 貪汙

延伸閱讀

南投智遊行數位旅遊護照上線 結合AR創超強玩法

全國唯一！南投「烤大豬認證」課程啟動 34名原民烤豬從業者參訓

20多年後仍飽受煎熬！至少3女控遭猥褻 南投某國小狼師遭解聘永不錄用

儼然是年幼禁臠…學生慘遭長期性侵 南投某國小棒球教練被起訴

相關新聞

南投信義鄉公所爆弊案 秘書兄弟圖利廠商2189萬遭收押

台中地檢數偵辦南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍，涉嫌和弟弟利用200多件工程標案名義，並與特定廠商合作，5年多得標採購金額圖利...

犯保士林分會好馨情快閃市集 滷味、咖啡、果乾飄香

犯保士林分會與士林地檢署，合作舉辦「好馨情快閃市集」，邀請馨生人在士檢公訴大樓，也是士林地方法院1樓中庭設攤參與市集，其...

飛官又傳「超重」 他BMI超標竄改體檢…遭停飛還被判刑

鎮守中台灣的陸軍航空第602旅，飛官體格、訓練均受嚴格要求，未料傳出1名蕭姓飛官因身體質量指數（BMI）超標，怕被停飛竟...

民團假扮和尚到立院外抗議 諷刺加熱菸合法卻出現走私亂象

菸害防制法修正通過上路滿周年，新法全面禁止電子煙，加熱菸需經過健康風險評估後上市，Clear air大聯盟不滿政府遲未審...

ACE虛擬弊詐案 「系統之神」林耿宏辯無罪：參與者都有專業知識

檢警調偵辦虛幣交易商「ACE王牌交易所」詐騙案上月起訴「系統之神」林耿宏、王牌交易所創辦人潘奕彰、建業法律事務所前所長王...

名媛李珍妮挨告貼文洩個資、開車埋伏 獲北檢不起訴處分

前主播李雅楹、房地產達人王子苓與名媛李珍妮起口角，兩人於今年1月間赴台北地檢署按鈴申告李珍妮，涉犯妨害名譽。李珍妮之後在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。