南投信義鄉公所爆弊案 秘書兄弟圖利廠商2189萬遭收押
台中地檢數偵辦南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍，涉嫌和弟弟利用200多件工程標案名義，並與特定廠商合作，5年多得標採購金額圖利高達2189萬多元，檢、廉4日搜索後，昨依貪汙治罪條例等將胡及弟弟向法院聲押禁見獲准。
中檢指出，全案由檢察官黃鈺雯指揮廉政署中調組，經查南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍涉嫌自2019年起，由弟弟當作人頭，並找來特定廠商合作，由胡藉由公所發包各項道路維修、下水道清淤等工程。
檢、廉查出，胡主導標案由其中1間土木包商名義，前後一共承攬227件鄉公所採購案，採購金額高達2189萬多元，涉嫌圖利。
檢廉4月搜索信義鄉公所，帶回胡及弟弟，以及包商等一共5人列被告，另傳喚6名證人，檢方複訊後認為胡及弟弟涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利、政府採購法第 15 條及公職人員利益衝突迴 避法第14條，將胡及弟弟向法院聲押禁見獲准。
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