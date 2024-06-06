南投信義鄉公所爆弊案 秘書兄弟圖利廠商2189萬遭收押

台中地檢數偵辦南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍，涉嫌和弟弟利用200多件工程標案名義，並與特定廠商合作，5年多得標採購金額圖利高達2189萬多元，檢、廉4日搜索後，昨依貪汙治罪條例等將胡及弟弟向法院聲押禁見獲准。

中檢指出，全案由檢察官黃鈺雯指揮廉政署中調組，經查南投縣信義鄉公所秘書胡錦龍涉嫌自2019年起，由弟弟當作人頭，並找來特定廠商合作，由胡藉由公所發包各項道路維修、下水道清淤等工程。

檢、廉查出，胡主導標案由其中1間土木包商名義，前後一共承攬227件鄉公所採購案，採購金額高達2189萬多元，涉嫌圖利。

檢廉4月搜索信義鄉公所，帶回胡及弟弟，以及包商等一共5人列被告，另傳喚6名證人，檢方複訊後認為胡及弟弟涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利、政府採購法第 15 條及公職人員利益衝突迴 避法第14條，將胡及弟弟向法院聲押禁見獲准。