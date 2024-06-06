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民團假扮和尚到立院外抗議 諷刺加熱菸合法卻出現走私亂象

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

菸害防制法修正通過上路滿周年，新法全面禁止電子煙加熱菸需經過健康風險評估後上市，Clear air大聯盟不滿政府遲未審查，上月底又傳出桃園機場有民眾假扮成和尚夾帶加熱菸過關遭逮，認為立法有立跟沒有立一樣，今天率成員假扮成和尚在立法院外抗議，諷刺黑市亂象，並遞交陳情書給立院代表。

Clear air大聯盟說，菸害防制法新上路一年多，國健署的健康風險評估審查仍未有解，明明立法通過卻被箝制，非法進口反而恣意妄為，不只上月有民眾假扮成日本和尚夾帶560條加熱菸彈闖關，去年更有海關課員利用職權，縱放水貨商走私近10萬條加熱菸，市價超過2億，這都是進口卡關造成的嚴重問題。

Clear air大聯盟表示，桃園機場海關查扣室目前已堆滿夾帶闖關的加熱菸，這絕對只是冰山一角，加熱菸走私問題大，不僅黑市利益龐大，更造成海關人員負擔，批評健康風險審查不斷被拖延，因此到立法院外抗議，諷刺明明合法卻總出現走私，且政府無法課徵菸捐菸稅，影響長照健保。

轄區警方今天針對此陳抗活動派出約10人到場戒備、維安，確認立法院外和平，全程均錄音錄影，抗議群眾遞交陳情書後離去，沒有鬧場情況。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

Clear air大聯盟6人假扮和尚，到立院外陳情抗議，他們拉開袈裟露出內層滿滿的加熱菸字條，諷刺有假和尚夾帶加熱菸入境。記者翁至成／翻攝
Clear air大聯盟6人假扮和尚，到立院外陳情抗議，他們拉開袈裟露出內層滿滿的加熱菸字條，諷刺有假和尚夾帶加熱菸入境。記者翁至成／翻攝
Clear air大聯盟表示，桃園機場海關查扣室目前已堆滿夾帶闖關的加熱菸，加熱菸不僅黑市利益龐大，更造成海關人員負擔。記者翁至成／翻攝
Clear air大聯盟表示，桃園機場海關查扣室目前已堆滿夾帶闖關的加熱菸，加熱菸不僅黑市利益龐大，更造成海關人員負擔。記者翁至成／翻攝
Clear air大聯盟今天有6人扮演和尚，到立法院外陳情抗議，希望政府重視黑市問題。記者翁至成／攝影
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