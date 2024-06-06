ACE虛擬弊詐案 「系統之神」林耿宏辯無罪：參與者都有專業知識

檢警調偵辦虛幣交易商「ACE王牌交易所」詐騙案上月起訴「系統之神」林耿宏、王牌交易所創辦人潘奕彰、建業法律事務所前所長王晨桓32人，台北地院今天上午首度提解林耿宏，林出庭否認犯罪，稱沒有詐欺犯意。

林耿宏說，檢察官在別的案子中說虛擬貨幣可以買賣，因此他找上「王牌交易所」團隊創辦人潘奕彰合作，潘負責協助區塊鏈及虛擬貨幣的輔導，所有參與的主管或是撰寫白皮書的員工都是有專業知識。

林耿宏說，他用最高規格、最嚴謹態度去做虛擬貨幣，是要做虛擬貨幣的新創，絕對不是用詐欺的形式去騙人。

林耿宏的律師謝協昌說，負責行銷的IMBA社團並非為了實施詐術成立，甚至沒有保證獲利的事，所有資金保管有完整的記錄憑證，並無掩飾或隱匿的犯意。

林耿宏的另名委任律師陳緯誠說，林如果詐欺不需要把事實搞得那麼複雜，IMBA不是一個上下嚴密控制的組織，所有理事長、分會長都只是榮譽頭銜，與一般的詐騙集團的犯罪模式非常不同。

律師薛欽峰則為林耿宏辯護說，檢方指控虛擬貨幣沒有價值，應負舉證責任，且參加IMBA的團隊要考試，如果只是招攬一般人來銷售的話，便不需要有考試的程序。

檢方起訴，詐欺集團2019年起詐銷MOCT、CSO、FITC、NFTC虛擬幣，編寫不實投資白皮書，藉王牌、ProEx交易所銷售，再成立IMBA直銷團隊推銷，同時在網路媒體發布假新聞、操縱幣價，以此誆騙1292人約8億元。

林耿宏將騙來現金中的1億多元給林淑芬作為蓮池精舍房地購入、營運費，將4300萬元給王晨桓，其中2600萬元為王牌交易所增資款，另有1700萬元投資曼谷建業法務事務所，再以4740萬元給前「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南加以隱匿。

王晨桓被控以「軍師」教導林耿宏修改白皮書，安排虛擬幣兌換實體商品服務，上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，還涉嫌指派律師取得卷證資料洩密給詐團，王同時將新北市新店區中正路的房屋供通緝中的林耿宏藏匿，另以收「保護費」名義向行家茶葉公司負責人何在彬詐騙7227萬元。

檢警調偵辦查扣現金1億8133萬元、人民幣2萬元、市值4億的虛擬幣及賓士轎車、麥拉倫跑車各1輛。