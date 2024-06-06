名媛李珍妮挨告貼文洩個資、開車埋伏 獲北檢不起訴處分

前主播李雅楹、房地產達人王子苓與名媛李珍妮起口角，兩人於今年1月間赴台北地檢署按鈴申告李珍妮，涉犯妨害名譽。李珍妮之後在臉書貼出兩人提告時的報導等貼文，李雅楹不滿，再次提告李珍妮涉犯個人資料保護法及恐嚇危害安全等罪。台北地檢署今偵結，因罪嫌不足，李珍妮獲不起訴處分。

去年11月間，王子苓、李雅楹和李珍妮出席友人餐敘，李雅楹評論李珍妮的穿著像聖誕樹，李珍妮回控兩人是做雞的。對此，王子苓、李雅楹於今年1月間，提告李珍妮涉犯妨害名譽，提告時舉行記者會受訪。

今年2月9日，李珍妮在臉書貼出王子苓及李雅楹提告的新聞，並發表「那兩隻告我的王子雞，至今只有我告你們兩人的訴狀在法院審理」、「這是你王X苓、李X楹等級才會做的事」等文字。

李雅楹認為，李珍妮在臉書的貼文公開她的姓名、職業及工作地點，供不特定人士上網瀏覽，導致她的名譽受損、心生畏懼。此外，她也指控，李珍妮涉於2月20日，開車行經她的住處周邊，使她心生畏懼。對此，李雅楹再次提告李珍妮，涉犯個人資料保護法之違法利用個人資料、刑法之恐嚇危害安全等罪。

檢方指出，根據李雅楹提出的李珍妮臉書截圖，認定雙方均為公眾人物，李珍妮大多引用新聞媒體發布的採訪影像與文字報導，加以評論。李雅楹當時公開受訪，因此她的姓名屬於個資法所規範的「當事人自行公開或其他已合法公開之個人資料」，貼文中也未見提及其職業的文字，難認李珍妮有違法利用個人資料的情形。

有關李雅楹指控李珍妮曾開車行經她住家附近，恐隨時會埋伏攻擊她的部分，檢方指出，李雅楹未提出相關事證佐證，難僅憑李雅楹單一指述，而認定李珍妮設有恐嚇危害安全犯行，因罪嫌尚有不足，李珍妮獲不起訴處分。