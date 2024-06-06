影／犯兒少法公布姓名亂 立委要求政府統一訂定標準

立委林月琴、陳培瑜與靖娟兒童安全文教基金會、台灣嬰幼兒家長協會共同舉行記者會，提出《兒童及少年福利與權益保障法》公布姓名之條款訂定21年，公告訊息仍紛亂不一，家長查詢無所適從。立委提出桃園市逕自下架公告滿三年的兒少法裁罰紀錄，在追查後發現，各縣市兒少法公告紛亂，不僅年份起訖不統一，違反事由內容更是有的如台北市的詳細、有的如雲林縣僅一句話帶過，甚至還有縣市完全沒有公告專區。衛生福利部日前雖表示，今年5月起已要求各縣市一律在中央的聯合國兒童權利公約CRC 資訊網站上的「裁罰專區」統一公告，但CRC 資訊網的內容公告不僅不完整，還有連結錯誤與內容錯誤等問題。

《兒童及少年福利與權益保障法》公布姓名之條款92年初訂法規時就已納入，立委林月琴表示，在清查 22 縣市「達反兒少法公告」專區，發現問題重重。如最早開始公告的縣市為嘉義縣，從100年開始；最晚台東縣卻是112年才有公告。苗栗與宜蘭縣只公布一年且資料分別只有4筆、2筆，台東縣更只公布2個月的資料，其它縣市如嘉義市12年只發生5件，澎湖6年只發生1件。連江縣甚至沒有公告專區，立委對於公布的做法，22個縣市22個做法，要求中央必須積極介入處理。

立委陳培瑜指出，去年跟衛福部、教育部、法務部就兒少法的通報與回送議題開始，完全能感受到目前母法執行上缺乏統一的標準，讓各縣市間有了太多可以自行想像的空間。搭配數位化時代家長對於查詢的需求，立委要求衛福部應該要更進一步的細緻規範，其中，尤其是對兒少進行不利益對待的行為人，更不能讓地方政府另設下架可能，讓家長查不到，讓孩子暴露在行為人資訊被隱蔽的風險。